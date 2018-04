Veselý Kopec zahájí sezónu už tuto sobotu

„Od pradávných dob se lidé naučili rostliny využívat k různým účelům. Sloužily jim jako potrava, při zahánění neduhů, k budování přístřeší, získávání materiálu k výrobě oděvů, jejich zdobení, ale i v lidové magii.“, upřesňuje etnoložka Ilona Vojancová, co vedlo k výběru tohoto tématu, jímž organizátoři chtějí část těchto znalostí a dovedností připomenout.



Návštěvníci se tak mohou dozvědět o využití rostlin v léčitelství, lidovém jídelníčku i přípravě textilií a jejich barvení. Kromě toho si budou moci nakoupit sazenice bylinek i dalších rostlin, ale také domácí marmelády, bylinné sirupy, bylinné čajové směsi, sušené ovoce, přírodní mýdla a další výrobky.



Děti a rodiče si mohou zahrát hru, která je přivede k zajímavým rostlinám vyskytujícím se přímo mezi roubenkami muzea. Něco málo z jídelníčku využívajícího bylinky a rostliny bude připraveno k ochutnání, stejně jako výtvarné dílničky pro děti. Chybět nebudou ani tradiční jarní hry. Víte například, jak se správně tlučou špačci nebo jak se honí obruč? To vše na vás čeká 21. dubna od 10 do 15 hodin na Veselém Kopci u Hlinska. To správné jaro může pro Vás začít právě tady.