Těžaři vjeli do starého lomu pro kámen na D1, nedaleká obec protestuje

„Pro nás je nemyslitelné, aby se v blízkosti zástavby obnovovala těžba. Nesouhlasíme s tím a děláme všechno, aby se tady netěžilo,“ říká starosta Veselíčka Tomáš Šulák.

Podle něj vjela těžká technika do lomu v rozporu s předpisy. „Na přístupovou cestu do lomu podle nás nesmí vjet technika těžší než pět tun. Proto jsme přivolali policii,“ popsal.

Policie případ sice řeší, jenže po dvou dnech se zde objevily značky, které pohyb těžkých strojů umožňují.

Změnu totiž nedávno povolil přerovský magistrát. „Magistrát to sice povolil, ale podle nás je to v rozporu s předpisy. Dali jsme to k soudu. Ten ale ještě nerozhodl. Do rozhodnutí soudu by se tady taková technika neměla pohybovat,“ míní starosta.

Lom leží 150 metrů vzdušnou čarou od obce

O kámen z lomu ve Veselíčku má Skanska velký zájem. Kamenivo z něj chce využít na stavbu dálničního úseku mezi Lipníkem nad Bečvou a Přerovem. Lom je však jen 150 metrů vzdušnou čarou od obce a necelých 100 metrů od nejbližších obydlí v chatové oblasti.

„Obáváme se hluku, otřesů, znečištění vzduchu i prostředí. Existuje taky reálné nebezpečí, že kvůli těžbě se může ztratit voda ze studní,“ vyjmenoval starosta obavy místních.

V lomu se těžilo naposledy před rokem 2002. A ačkoli tehdejší vlastník překročil limity těžby, nebude potrestán. Přestupek je totiž promlčený. Těžba v kamenolomu byla povolena v roce 1986 a toto povolení dál platí.

Firma se hájí, že postupuje dle zákona a že má všechna povolení

Pro společnost Skanska, která už loni obci oznámila, že během letoška zde chce vytěžit až 100 tisíc tun kamene, je lom významný především proto, že je v blízkosti budovaného úseku dálnice. Firma se hájí, že postupuje v souladu se všemi zákonnými požadavky a má všechna potřebná povolení k těžbě.

„Dotčené úřady a obce tato rozhodnutí a povolení dostaly a komunikujeme s nimi. Kamenolom Veselíčko patří společnosti Kamenolomy ČR, se kterou má Skanska uzavřenou smlouvu na dodávku kameniva a pro kterou bude zajišťovat mimo jiné i vrtací a trhací práce. Za tímto účelem jsme začali do kamenolomu přemísťovat nezbytnou techniku,“ uvedl mluvčí společnosti Skanska Ondřej Svatoň.

Odmítl, že firma nemá platné povolení pro vjezd těžké techniky. „Vjezd techniky máme povolen rozhodnutím – opatřením obecné povahy – Magistrátu města Přerova, kterým byla stanovena přechodná úprava z důvodu výstavby D1 v úseku Přerov–Lipník. Na základě této přechodné úpravy se na vozidla stavby omezení pět tun nevztahuje,“ popsal Svatoň.

Lom ve Veselíčku je podle něj pro Skansku v této oblasti důležitý, nikoli však jediný. „Veselíčko je jedním ze čtyř lomů, ze kterých budeme letos používat kamenivo pro výstavbu D1 v úseku Přerov–Lipník. Naší snahou je dopad na obyvatele regionu minimalizovat a rozložit těžbu do všech čtyř lomů,“ popsal.

Rovněž společnost Kamenolomy ČR, patřící do skupiny Strabag, odmítá, že by těžba v lomu byla protiprávní.

„Provoz lomu respektuje požadavky horního zákona i platné povolení pro těžbu, což potvrdila v nedávné době také kontrola báňského úřadu,“ sdělila mluvčí skupiny Strabag Edita Novotná.

Obec sází i na výskyt vzácných živočichů

Veselíčko chce přesto využít všech prostředků, aby těžbě zabránilo. Nechává si například zpracovat studii biodiverzity v oblasti lomu. Odborníci tam totiž už před několika lety zaznamenali výskyt vzácných živočichů.

„Byl jsem v lomu už před několika lety při mapování obojživelníků a plazů. Na tomto území máme zjištěno několik zajímavých zvláště chráněných druhů, například užovku hladkou,“ sdělil biolog Radim Kočvara.

Podrobný průzkum, který obec s napětím očekává, proběhne letos na jaře a v létě.

„Pro nás je to jedna z posledních šancí, jak těžbě zabránit. Věřím, že se podaří prokázat, že kvůli výskytu vzácných a ohrožených živočichů bude nejlepší ponechat lom bez těžby, aby tam působila už jednou provždy jenom příroda,“ podotkl starosta Veselíčka Tomáš Šulák.

Obec bojuje proti obnovení těžby dlouhodobě. V roce 2014 se jí podařilo těžbu zhatit, když zabránila rozšíření lomu do okolí. Pomohla tehdy i petice s podpisy 500 lidí. Nyní ale těžaři chtějí jít do hloubky lomu.