Veřejnost o parkování u pardubického lihovaru nepřijde

Výše nájmu, kterou budou Pardubice vlastníkovi platit, zůstává stejná.



„Město bude společnosti SALER platit stejnou částku, jako tomu bylo v případě předchozí smlouvy, tedy 90.000 korun měsíčně. Veřejnost však bude moci využívat parkoviště i nadále zcela zdarma,“ podotýká náměstkyně primátora zodpovědná za územní plánování a investice Helena Dvořáčková.

Město si tento areál od majitele pronajalo v roce 2014 pro případ, že by došlo k zpoplatnění parkoviště u hypermarketu Albert. Smlouva, kterou nový vlastník areálu s městem uzavřel, je podepsána na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.

Parkování v areálu lihovaru je časově neomezené a zdarma.



„Jsem rád, že se s novým vlastníkem podařilo dohodnout. Parkoviště se zhruba 400 parkovacími místy využívají zejména ti, kteří pak dále pokračují například do zaměstnání vlakem či linkovými autobusy. Je ale potřeba počítat s tím, že jednou tady možnost parkování skončí. To by měl vyřešit parkovací dům, s jehož výstavbou se počítá v rámci realizace terminálu C a který bude s nádražím propojen lávkou přes kolejiště,“ doplňuje slova náměstkyně primátor Pardubic Martin Charvát.