Ze sídliště ve Žďáře zmizí nahnuté lampy i díry v cestách, lidé si oddychli

Opravy východní okrajové části města, která pochází ze sedmdesátých let dvacátého století, začaly již v roce 2017. Tehdy dostaly během dvou let nový kabát ulice Kavánova, Mánesova a Alšova. Už letos v listopadu by měly odstartovat další práce, které potrvají až do září roku 2022. Výsledkem by měla být kompletně zrenovovaná infrastruktura sídliště.

Radní již schválili vyhlášení výběrového řízení na dodavatele. Zatímco první fáze oprav Vodojemu proběhla samostatně, tři zbývající etapy se nyní na radnici rozhodli spojit kompletně pod hlavičkou jednoho dodavatele.

„Nechtěli jsme ztrácet čas vyhlašováním jednotlivých výběrových řízení na každou etapu zvlášť,“ vysvětlil postup místostarosta Žďáru Josef Klement.

Obyvatelé Vodojemu, sídliště s více než třemi stovkami bytových, řadových i rodinných domů, si v minulosti často stěžovali na stav sídliště. Nebezpečně nahnuté lampy veřejného osvětlení nebo vydrolené chodníky byly rovněž hojným tématem v městské dotazovně.

Jediná příjezdová cesta

„Už bylo opravdu načase, aby se s touhle čtvrtí začalo něco dělat. Naše rodina tu žije odjakživa, vyrostla jsem tady, a vždy nám přišlo, že je tato část města tak trochu stranou – a to nejen územně, ale i co se týče nejrůznějších oprav a investic. Jako by nestačilo, že nám sem do sídliště vede jen jedna jediná příjezdová cesta. Teď se ale konečně daly věci do pohybu a musím říct, že chodníky a ulice, co byly nově udělané minulé dva roky, vypadají moc pěkně. Snad bude takto vypadat i zbytek,“ říká Martina ze sídliště Vodojem.

Jediné, čeho se podle svých slov obává, je stavební ruch a pohyb těžké techniky. „Uličky jsou tu úzké, bude to asi hodně náročné. Navíc se má opravovat páteřní Jamborova ulice, což je jediný příjezd do sídliště,“ obává se mladá žena. Přesnější harmonogram prací stejně jako konkrétní dopravní omezení související se stavbou budou podle radnice upřesněny po ukončení výběrového řízení. Prozatímní plán prací ale počítá letos v listopadu jenom s drobnými zásahy.

„Pokud to klimatické podmínky dovolí, proběhnou v listopadu nějaké přípravné činnosti a možná se udělá i jedna kanalizační přeložka. Hlavní práce se rozeběhnou až na jaře roku 2020,“ nastínil žďárský starosta Martin Mrkos.

Napsali žádost, čekají na výsledek

Podle předběžného harmonogramu by měla do roku 2020 procházet rekonstrukcí horní část hlavní ulice Jamborova a přilehlých částí ulic Štursova, Špálova, Makovského a Pelikánova. Na roky 2020 až 2021 je pak naplánováno totéž, tedy úpravy Jamborovy ulice a přilehlých ulic, ale v jejich dolní části.

V letech 2021 až 2022 se potom počítá s opravami ulic Ladova, Slavíčkova, Blažíčkova a zbytku Jamborovy. Dosavadní rekonstrukce sídliště z posledních dvou let vyšly na osmnáct a půl milionu korun. Předpokládaná cena zbytku rekonstrukce pak činí 97 milionů.

„Tato částka zahrnuje také příspěvek od Svazu vodovodů a kanalizací ve výši přibližně patnáct milionů. Město se rovněž pokusí získat dotaci z ministerstva průmyslu a obchodu, a to na část projektu, která se týká rekonstrukce veřejného osvětlení. Zda jsme s žádostí uspěli, to se dozvíme v následujících týdnech,“ dodal žďárský starosta.