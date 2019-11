Ze svítící lampy se stala fontána, strážníci nevěřili svým očím

Nešlo však o žádnou investici zdejší radnice ani dílo místního umělce, které by mělo lokalitu zkrášlit.



Překvapení z kuriózní technické závady neskrývali ani strážníci městské policie, kteří osvětlenou „vodní fontánu“ před příjezdem techniků natočili na mobilní telefon.

Závadu oznámil na dispečink městské policie náhodný kolemjdoucí, který si vody tekoucí z dvířek s elektroinstalací všiml.

Neobvyklá podívaná však netrvalo příliš dlouho.

„Strážníci po ověření stavu na místě poté přivolali havarijní četu Vodovodů a kanalizací a Služeb města Pardubice,“ sdělil mluvčí městské policie Jiří Sejkora.

O veřejné osvětlení se ve městě stará městská firma Služby města Pardubic. Podle mluvčí Světluše Pozníkové na první pohled děsivě vyhlížející závada na životě nikoho neohrožovala.

„V blízkosti sloupu veřejného osvětlení došlo k havárii vodovodního řadu. Voda si našla cestu do stožáru, ale v podstatě se nedostala až do živé elektrické části, kde by za normálních okolností došlo k elektrickému zkratu, a lampa by zhasla. K ohrožení života nedošlo,“ řekla Světluše Pozníková.

Dělníci vodovodní řád už opravili, lampa již bez efektu se na své místo vrátí v nejbližších dnech.