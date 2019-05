Nepřežili hrůzy holocaustu, ve Varech poprvé veřejně zněla jejich jména

Židovská obec úzce spolupracovala s karlovarským magistrátem.

„O tom, že se do Veřejného čtení jmen obětí holocaustu zapojíme, uvažujeme už řadu let. Teprve letos se ale akci v Karlových Varech podařilo dotáhnout do konce,“ konstatoval její karlovarský koordinátor Lukáš Květoň. „V dalších letech se ale stane tradicí,“ zdůraznil.

Seznam karlovarských obětí holocaustu není podle Květoně kompletní. „Vycházíme z toho, že Židovská obec měla v Karlových Varech před válkou přes dva tisíce členů,“ vysvětlil koordinátor akce.

Kompletní seznam obětí podle něj neexistuje. „Při sestavování seznamu jsme vycházeli z dostupné databáze Institutu Terezínské iniciativy,“ řekl Květoň.

„Zapojit se do čtení jmen obětí může každý. Akce je určena široké veřejnosti. Hojně se do ní zapojují nejen pamětníci a přeživší koncentračních táborů a jejich potomci, ale též mladí lidé, někdy i celé školní skupiny. Velice nás těší, že se každý rok k veřejnému čtení přidávají nová města,“ sdělila Tereza Štěpková, ředitelka Institutu Terezínské iniciativy.

Pamětníků ovšem ubývá. Čtení jmen se v Karlových Varech zúčastnili čtyři. „Na Karlovarsku žije v současné době 16 lidí, kteří holocaust přežili a o kterých víme. Navíc je v pohraničí problém v tom, že současnou židovskou komunitu tvoří noví lidé, kteří přišli až po válce,“ konstatoval Lukáš Květoň.

O to důležitější podle jeho slov je, aby si veřejnost hrůzy holocaustu připomínala. „Zvláště ve světle nárůstu antisemitismu v Evropě, který v posledních letech zaznamenáváme,“ dodal.