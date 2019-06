Odměna pro starostku Chropyně nebyla porušením zákona, rozhodl soud

„Často se nesetkáváme s tím, aby se starosta dostal před soud. Vyslechli jsme svědky, slyšeli závěrečné řeči. Ale není na místě uznat obžalované vinnými. Trestné činnosti tak, jak je uvedeno v žalobě, se nedopustili. Dnes je to jinak, ale v letech 2015 a 2016 bylo možné takové smlouvy o provedení práce uzavírat,“ uvedl ve zdůvodnění rozsudku soudce Petr Marák.

Státní zástupce Radim Daňhel požadoval pro Sigmundovou peněžitý trest 100 tisíc korun, pro bývalého tajemníka úřadu Jaroslava Kotulu a jeho nástupce Jiřího Roseckého navrhoval dvacetitisícové částky.

„Obhajoba se snaží vzbudit dojem, jako by práce na akčním plánu byla velmi sofistikovanou činností. Ale já jsem přesvědčen, že vypracování anketních otázek, jejich vyhodnocování, práce s Excelem a podobně spadá do náplně práce starosty. Být starostou města velikosti Chropyně není manažersky tak náročné, aby takové práce nebylo možné zvládnout v běžné pracovní době starosty,“ prohlásil žalobce.

Starostka od počátku projednávání případu tvrdí, že schválili odměnu za administrativní přípravu strategického plánu.

„Nic jsem nespáchala, jsem nevinná. Státní zástupce nemá znalosti náplně mé práce, neví, co všechno do ní patří. Stojím tady proto, že někdo dokáže zneužívat orgány činné v trestním řízení,“ uvedla Sigmundová ve své závěrečné řeči.

„Šel jsem před dvěma lety do důchodu s tím, že jsem 45 let pracoval poctivě. Teď jsem se dozvěděl, že jsem poctivý nebyl. Nikdy bych nevěřil, co takové obvinění udělá s psychikou člověka,“ poznamenal Kotula.

Smlouvy obžalovaní podle spisu podepsali v letech 2015 a 2016. „Prezentovali to jako odměny, na které mají právo,“ uvedl zastupitel města Michal Vlasatý, který soudní spor vyvolal.

Jenže tehdy nebylo možné vyplatit neuvolněným zastupitelům odměny za práci navíc, a proto se s pomocí dohod o provedení práce obcházel zákon.

To potvrdila ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly na ministerstvu vnitra Marie Kostruhová. „Byla to celkem běžná praxe v řadě obcí. Změnilo se to od ledna roku 2018, kdy už je možné, aby zastupitelstvo schválilo odměnu,“ uvedla.

Pracovala jsem nad rámec povinností, říká starostka

Kostruhová zkoumala konkrétní smlouvy z Chropyně a jednoznačnou odpověď na otázku, zda odporují zákonu, neměla. Upozornila však na to, že neexistuje ostrá hranice mezi tím, co starosta dělat v rámci funkce má a nemá.

Obžalovaní navíc odmítají, že by smlouvy podepsali, aby jimi zakryli vyplácení odměn. Sigmundová trvá na tom, že práci na strategickém plánu odvedla nad rámec povinností starostky.

Postavila se za ni i právnička Jana Zwyrtek Hamplová, která se specializuje na zákony týkající se státní správy. „Došla jsem k závěru, že dohody jsou legitimní a nejsou v kolizi se zákonem,“ řekla před soudem.

Oba hlavní protagonisté, tedy Sigmundová a Vlasatý, mají osobní spory. Navzájem na sebe podali trestní oznámení, Vlasatý využíval pokračující trestní řízení v předvolebním boji.

Sigmundové hrozí až pětiletý trest za zneužití pravomoci a porušení povinností při správě cizího majetku také v souběžně projednávaném případu, který se týká odvozu hromady suti.