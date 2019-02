Velký koncert pro velká srdce rozezní GONG

Buty, David Stypka a Bandjeez, Hana Fialová a její hosté jako je Tomáš Savka, Martina Šnytová a Juraj Čiernik, ti všichni budou 27. dubna hrát pro dobrou věc. Popřejí Mobilnímu hospici Ondrášek k 15. narozeninám a výtěžek z koncertu bude určen na péči o nevyléčitelně nemocné dospělé a děti v poslední fázi nemoci, kterou Mobilní hospic se sídlem v Ostravě poskytuje. Zaměstnanci Ondrášku připravují pro návštěvníky nemalé překvapení.

A jak to všechno začalo?



V roce 2004 přišla JUDr. Sylva Vartová po smrti svého nevyléčitelně nemocného syna Ondry s myšlenkou, že by ráda pomáhala ostatním umírajícím lidem zůstat doma. V prostředí, kde to dobře znají, kde jsou jejich blízcí. Společně s dvěma zdravotními sestrami založily Mobilní hospic Ondrášek nesoucí jméno Sylviina syna. Sylva jako právnička zařizovala oficiality a právnické záležitosti. Sestry věděly, jak pečovat o pacienty. Vše ostatní ale zjišťovaly při pochodu. Sháněly tým sester, lékaře, zázemí. Učily se, jak vést neziskovou organizaci a shánět finance na péči, aby mohla být pro pacienty zdarma. Z počátku sestra jezdila za pacienty tramvají. Neměla auto, a tak musela materiál a pomůcky, ne vždy malé a lehké, vozit hromadnou dopravou. Za vytrvalost, dobrou práci a kvalitní péči byly ale odměněny. Letos je to totiž už 15 let. Jedna ze sester, Bronislava Husovská si prošla všemi funkcemi od zdravotní sestry, přes vrchní sestru až po funkce ve vedení. Nyní je ředitelkou Ondrášku, který čítá 7 sester, 4 lékaře, 1 fyzioterapeutku, 2 sociální pracovnice, externí zdravotní sestry, psychology a duchovní a 7 administrativních pracovníků.

Za 15 let se tak z „ničeho“ stala organizace, která si nejen udržela kvalitní péči, ale mohla tak zvýšit kapacity. Může teď ročně pečovat o cca 180 dospělých a 20 dětských pacientů.

Kdo je Mobilní hospic Ondrášek?

Poskytujeme péči nevyléčitelně nemocným dospělým a dětem v poslední fázi jejich života

Pečujeme o pacienty v jejich domově, aby mohli zůstat doma až do konce

K pacientům dojíždí lékaři, zdravotní sestry a fyzioterapeut

O pacienta a celou jeho rodinu pak pečují naše sociální pracovnice, psychologové i duchovní

Pro dospělé působíme v Ostravě a okolí do 30 km, celoročně, 24 hodin denně

Pro děti působíme v celém Moravskoslezském kraji

Provozujeme dětský denní hospicový stacionář

Od dubna 2017 provozujeme Ambulanci paliativní medicíny v Městské nemocnici Ostrava

