Bolevák by mohl mít unikátní zařízení, které umožní koupání vozíčkářům

Na projektu pracuje Správa veřejného statku města Plzně. S myšlenkou přišly Jaroslava Kreuzbergová z fakultní nemocnice a její známá, která přišla o nohy. Spojily se s místostarostkou městské části Plzeň 1 Ivanou Mádlovou a její úřad se začal o projekt zajímat.

„Jednalo se o to, zda je možné vybudovat příjezd do Boleváku pro vozíčkáře. Něco takového zatím v České republice není, takže jsme nejprve nevěděli, jestli se s tím dokážeme vypořádat. Hledali jsme vhodné místo, což tedy na Boleváku není vůbec jednoduché. Nakonec bylo v podstatě jako jediné možné vytipováno umístění v autokempu Ostende. Je tam vhodný přístup a nájemce kempu s tím souhlasí,“ vysvětlila Ivana Mádlová.

Uvažovalo se o inspiraci u zařízení, která se používají pro tělesně postižené v bazénech nebo na plážích u moře. „Ale chtěli jsme něco, k čemu by vozíčkáři nepotřebovali druhou osobu. Hledali jsme zároveň řešení s minimálním rizikem, že zařízení někdo poškodí,“ popsala Mádlová.

Ondřej Vohradský ze Správy veřejného statku řekl, že projekt je zpracovaný. „Zařízení je v podstatě židle schopná jet po dráze a vozíčkáře svézt do vody. Tam by mohl plavat a pak se vrátit stejnou cestou na břeh ke svému vozíku,“ uvedl Vohradský.

Tvrdí, že zařízení by mělo být samoobslužné a v kempu je personál, který by v případě potřeby vozíčkáři pomohl. Na břehu má být i parkoviště pro invalidy.

Zařízení by mohlo fungovat v příští letní sezoně. Ještě se ale musí domluvit financování. Cena není upřesněná, ale mohlo by se jednat o pár milionů korun.

Řada vozíčkářů by koupání v Boleváku uvítala

Ivana Mádlová se domnívá, že pro takový projekt by peníze neměly být nepřekonatelná překážka. „Já doufám, že ne. Myslím, že by bylo dobré, aby to zařízení vzniklo,“ konstatovala.

Krajskému předsedovi Národní rady osob se zdravotním postižením Miroslavu Valinovi se myšlenka zamlouvá. „Vypadá to velice zajímavě. Myslím, že řada vozíčkářů by to uvítala. Asi by to pro leckteré byl i nový důvod, proč se k vodě vypravit, když by měli takovou zajímavou možnost a mohli se v Boleváku osvěžit,“ sdělil Miroslav Valina.