Nad hladinu boleveckého rybníka v Plzni se vynořil písečný ostrov

Nejpopulárnější rekreační rybník v Plzni ztrácí vodu dlouhodobě stejně jako další rybníky bolevecké soustavy. Kromě sucha se na tom výrazně podílí i skutečnost, že se k nim přiblížila městská zástavba.

Značná část dešťových srážek proto končí v kanalizaci a nevsakuje se do země.

Richard Havelka ze Správy veřejného statku města Plzně řekl, že hladina Boleváku je už o víc než půl metru níž, než bývala.

„Takže ostrůvek je venku. V horku, kdy minimálně prší, v důsledku vypařování klesá hladina rybníku až o pět centimetrů za týden,“ prohlásil Richard Havelka.

To, že se objevil na rybníku malý ostrov, je podle Havelky v posledních desetiletích rarita. Připustil nicméně, že si někteří lidé mohou pamatovat, že býval ostrůvek do sedmdesátých let vidět.

„Tehdy to bylo celkem normální, protože provozní hladina Boleváku byla jiná, nižší. Rybník byl tehdy jinak nastavený,“ vysvětluje.

Ke změně došlo v době, kdy se v ulici podél rybníka budoval kanalizační sběrač, přišla velká voda a strhla přeliv. Pak se musel udělat nový a hladina se navýšila.

Když byl rybník plný, ostrůvek zůstal pod vodou a byly vidět jen špičky mohylek, které tam lidé staví,“ sdělil Havelka.

Odpařováním se voda v rybníku takzvaně zahušťuje, což se odráží na její kvalitě.

„Ale díky tomu, že je Bolevák mimořádně čistý, nepočítám, že by se kvalita zhoršila natolik, aby vznik problém s koupáním,“ ujišťoval.

Hodně vody chybí po loňském vypuštění a odbahnění v Seneckém rybníku. Ten se zřejmě bude v důsledku počasí plnit ještě dlouho. „Je tam ani ne polovina vody,“ konstatoval Havelka.

Relativně dobře je na tom ve srovnání s jinými rybníky bolevecké soustavy Kamenný rybník. „Má totiž velkou výhodu v silné dotaci z podzemních vod. Je tam zřejmě nějaký zlom, ze kterého vyvěrá voda a tím si vysvětluji, že se pořád drží,“ řekl Havelka.

Třemošenský rybník má hladinu asi třicet centimetrů pod stav. Podobně je na tom Šídlovský rybník.