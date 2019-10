Hradec přemítá o podzemním parkovišti, poddoloval by Velké náměstí

Je to velmi odvážný projekt, plán je zatím na startu. Hradecká rada odsouhlasila studii, jež by měla tuto možnost prověřit, navrhnout etapizaci a způsob provedení.

Vždyť právě auta a snížení počtu parkovacích míst z 290 na pouhých 120 rekonstrukci Velkého náměstí, kterou město chystá již 11 let, zablokovaly. Kvůli tomu vznikla ostrá roztržka mezi tehdejším vedením Hradce a iniciativou Spolek pro kvalitu života o počet parkovacích míst.

Ta zavinila současný takřka neřešitelný patový stav. Východiskem by mohla být cesta do podzemí centra.

„Snažíme se problém s parkovacími místy řešit všemi možnými způsoby, protože chceme Velkému náměstí vrátit funkci přirozeného společenského centra. Snahou je odblokovat záměr rekonstrukce, územní rozhodnutí je ale zatím v Hořicích ,“ řekl náměstek primátora Jiří Bláha (ODS).

„Je třeba dojít ke konsenzu o dostatečném počtu míst, který by odpovídal návštěvnosti centra i vyhovoval rezidentům. Proto chceme prověřit možnou výstavbu podzemního parkoviště pod Velkým náměstím,“ prohlásil náměstek.

Hradec nemá z Hořic žádné zprávy, ale už teď se domnívá, že případné rozhodnutí ve prospěch rekonstrukce Velkého náměstí by mohlo znamenat soudní napadení. Proto se pustil do prověřování možnosti náměstí podkopat. Věří, že nový plán by u spolku, který upozorňoval, že za chyby a nedostatky si město může samo, nemusel narazit.

„Je to principiálně úplně jiný návrh než rekonstrukce, snad by vlastníky mohl oslovit. Měli by totiž kde zaparkovat svá auta, což pokud vím, byl jeden z hlavních důvodů, proč byl původní projekt napaden. Bylo by to elegantní řešení a předpokládáme, že by proti tomu neměli být,“ upozornil primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Vjezd do podzemí město předběžně navrhuje z Komenského ulice. Studie zodpoví nejen možnou kapacitu parkoviště, ale má sledovat i stav podloubí a inženýrské sítě.

„Projekt je a bude intenzivně projednáván s památkáři. Zatím jsme ve stadiu úvah a možných řešení. Musíme zjistit, co by lidem nejvíce vyhovovalo,“ podotkl náměstek Bláha.

Archeologové nejsou nadšeni ani z jedné varianty

Vjezd pod náměstí z ulice Komenského - tedy mezi krajským úřadem a střední zdravotnickou školou - město navrhlo záměrně. „Zatímco z této strany kopce je skála, na té druhé je zavážka. Nemusel by to být velký problém pro archeology,“ upozornil primátor.

Jenže ti nad hradeckým nápadem nejásají. „Důlní varianta z Komenského ulice je přijatelnější, ale nadšení opravdu nejsme. Je otázka, co z nálezů by se podařilo zachovat,“ uvedl Miroslav Novák, vedoucí archeologického oddělení Muzea východních Čech.

Experti považují Velké náměstí za jedinečnou časovou konzervu, která uchovává poklady, jež se na většině jiných městských návrších zachránit nepodařilo.

„Velké náměstí je dlouhodobě nezastavěnou plochou nejen s nálezy z pravěku, ale velmi pravděpodobně bychom tu narazili na pozůstatky domů z 12. století nebo drobných církevních staveb. Jsou tam staré dlažby zasypané různými odpadky tehdejšího každodenního života s ostruhami, podkovami nebo drobnými penězi. To vše tam nepochybně bude. Jsou to cenné doklady, které by bylo vhodné zachovat a jen minimálně narušovat,“ upozornil archeolog hradeckého muzea Radek Bláha.

Také on by dal přednost jinému způsobu parkování než pod historickým centrem: „Památková hodnota nespočívá jen v zachovaných objektech, ale i v podloží, kam není vidět. V budoucích letech budou standardem metody podívat se pod povrch bez toho, aniž bychom jej narušili.“

„Já jsem toho názoru, že parkoviště by pod náměstím být mohlo, naše komise však ten nápad ještě neprobírala. Určitě se k tomu nějak postavíme,“ řekl Jan Groh (ANO), předseda hradecké komise pro městské památky.

Neřešitelná námitka podjatosti

Studie architekta Jiřího Krejčíka na rekonstrukci Velkého náměstí vznikla už v roce 2008 a ještě nedávno město počítalo s náklady kolem 180 milionů korun rozloženými do tří let od roku 2020. Spolek pro kvalitu života se nemohl smířit s příliš nízkým počtem parkovacích míst ani s obviňováním, že za průtahy mohou místní obyvatelé, a v roce 2016 podal námitku podjatosti vůči úředníkům magistrátu i primátorovi.

Celý spis, který má přibližně čtyři tisíce stran a zhruba 400 účastníků, jejichž skladba se stále mění, má od té doby hořický stavební úřad.

Fotografka Hana Bednářová osázela díry v asfaltu květinami na jaře 2018, město pak Velké náměstí vyspravilo:



