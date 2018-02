Velké Březno chce zkrášlit náměstí, zatím připomíná spíše parkoviště

„Nyní finalizujeme a dolaďujeme detaily architektonické studie, kterou si nechala obec zpracovat. Na jejím základě pak vznikne dokumentace ke stavebnímu řízení,“ vysvětlil velkobřezenský starosta Michal Kulhánek.

„Byl bych rád, kdybychom do konce letošního roku měli vše dotažené do fáze stavebního povolení. Finanční náročnost samotné realizace zatím ale neznáme,“ dodal. Pokud by byla možnost, chtěla by obec využít při financování projektu i případné dotace.

Nevzhlednou asfaltovou plochu, které místní říkají náměstí pod hodinami, a její nejbližší okolí má nahradit nový multifunkční prostor. Ten by měli využívat místní lidé i návštěvníci nedalekého pivovaru nebo zámku.

Architekti zvažují i bustu hraběte Chotka

Kompletní výměna povrchu i uspořádání velkobřezenského náměstí má omezit divoké parkování automobilů.

Veřejný prostor podle plánů doplní altán, nová výsadba stromů, dva úplně nové můstky přes Homolský potok, který protéká podél jedné strany náměstí, nebo terasy pro sezení v horní části náměstí.

Architekti počítají i se zachováním původní vzrostlé dvouřadé lipové aleje, případně i s umístěním busty prvního majitele místního zámku, hraběte Karla Chotka.

„Myšlenkami na zlepšení stavu náměstí se zabývalo už předchozí vedení obce. Intenzivněji se ale jeho přeměně věnujeme až od konce roku 2016,“ doplnil starosta.

Architektonická studie zahrnuje podle něj i další možnosti, jak v budoucnu postupně propojit a oživit i ostatní části v centru obce.