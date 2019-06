Velkou pardubickou zaplatí ministerstvo zemědělství, pošle pět milionů

Pro letošek se tedy počítá s tím, že o potřebných pět milionů korun požádá město Pardubice, jemuž ministerstvo zemědělství peníze pošle.

„Poskytnutá podpora přispěje k zajištění kvality programu a zachování jednoho z nejprestižnějších dostihů v Evropě, který je neodmyslitelně spjatý s Českou republikou. Finanční podporu poskytne městu Pardubice ministerstvo zemědělství formou dotace,“ uvádí v prohlášení ministerstvo zemědělství.

Žokej Jaroslav Myška, který připravuje ve Valech u Přelouče koně do Velké pardubické již několik let, podanou ruku od státu, respektive ministerstva zemědělství vítá. Ale chtěl by mít jistotu, že se peníze pro sedm nejlepších koní a žokejů dostihu nebudou shánět zase na poslední chvíli.

„Samozřejmě je dobře, že se peníze na Velkou podařilo sehnat. Přál bych si hlavně dlouhodobou spolupráci, systémové řešení. S kýmkoli, kdo bude ochotný podporovat dostihový sport. Abychom se my, co koně trénujeme, nemuseli bát, že se za rok Velká dostane do stejné situace,“ řekl Myška.

Zda se stát stane hlavním mecenášem Velké pardubické i v dalších letech, není zatím jasné, i když by vedení Dostihového spolku o podobnou dohodu zřejmě stálo.

„Dohodu s ministerstvem máme prozatím na letošní rok, ovšem cílem je, aby Velká pardubická byla zařazena mezi významné sportovně-kulturní akce a dostihu se tak dostávalo podobné podpory jako například Karlovarskému filmovému festivalu nebo motocyklovým závodům v Brně,“ řekl ředitel Dostihového spolku Martin Korba.

Ani Spolek ani město se však stále nevzdalo šance najít generálního sponzora pro Velkou pardubickou.

„Je to značka, která by měla nést jméno generálního partnera. Není nijak v rozporu, kdybychom někoho takového sehnali, že by se na financování víkendového dostihového festivalu, podílel sponzor i stát. Pořádání takové akce je nákladné. Navíc sehnat partnera pro jubilejní 130. ročník, který se poběží za rok, je pro nás výzva,“ řekl náměstek primátora Petr Kvaš, který má Dostihový spolek a závodiště na starosti.

Slavný dostih opustil loni v listopadu po 25 letech generální sponzor, kterým byla Česká pojišťovna. Ta nyní podporuje biatlon. Námluvy s firmou Lokotrans, která byla ochotná se do chodu pardubického závodiště a pořadatelství dostihů zapojit, se však nevydařily.