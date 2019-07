Z Velké pardubické se stává „Cena daňových poplatníků“

Nejsou žokejové, chybějí koně, klesá zájem veřejnosti a zoufale se nedostává sponzorů, kteří jsou ochotni dávat peníze na odměny pro jezdce. Dostihový sport má dlouholeté problémy a nikde to dnes není tak vidět jako v Pardubicích. Plné tribuny při Velké pardubické klamou, kvalifikace na hlavní dostih sezony jsou pro diváky stále méně atraktivní.

Vlajková loď českých dostihů Velká pardubická nemá generálního sponzora. O sponzora přišlo i samotné závodiště, protože holding Agrofert na letošní rok se sportovištěm neprodloužil reklamní smlouvu. Spolek těžko hledá sponzory samozřejmě i pro menší dostihy, a tak svoji cenu mají Služby města, Dopravní podnik Pardubice, ale i univerzita či hokejový klub.

Chybějící peníze dodají daňoví poplatníci. Vláda rozhodla o pětimilionové podpoře dostihů v červnu. Podporu bude muset zvýšit i město, protože pro areál se nepovedlo získat nového sponzora. Ponese tak název Pardubické závodiště a titulárním partnerem se stane město, které tak bude sponzorovat společnost, kterou většinově vlastní.

„Závodiště se dřív jmenovalo Agrofert park. Změnou titulárního partnera získává stabilní název Pardubické závodiště, které podle dnešního rozhodnutí radních bez možnosti různých výkladů jednoznačně vypovídá o jeho aktivitách,“ uvedl v pondělí mluvčí radnice Radim Jelínek.

Velká pardubická loni přišla po 25 letech spolupráce o hlavního sponzora a nového dosud nemá. Dotace pět milionů korun od ministerstva ale nepůjde přímo na odměny vítězů světoznámého dostihu. ČTK to řekl náměstek primátora Petr Kvaš (ODS).

Stát dotaci poskytne městu a nedostane ji přímo pořadatel, kterým je Dostihový spolek. Městská rada v pondělí schválila, že se Pardubice o dotaci přihlásí. Podmínkou také je, že si Pardubice zřídí účet jen pro účely poskytnutí dotace. „Teprve se domlouvají podmínky, za jakých lze dotaci čerpat. Minulý týden nám na ministerstvu bylo řečeno, že na prize money (odměny za umístění) dotace jít nemůže,“ řekl Kvaš.

Státní dotace půjde na faktury za pořádání dostihů

Pardubice nejspíš budou moci zaplatit z dotace některé faktury za pořádání dostihů. Dostihový spolek, jehož hlavním akcionářem je město, bude mít díky proplaceným fakturám víc volných peněz na odměny pro žokeje a stáje.

„Musí se to perfektně připravit po stránce právní, legislativní, ekonomické. Bude kolem toho ještě hodně práce,“ řekl Kvaš. Dostihový spolek vyplatí účastníkům dostihů v sezoně až 17 milionů korun, z toho za Velkou pardubickou kolem pěti milionů korun. Se spolkem loni ukončila spolupráci Česká pojišťovna, která byla v názvu závodu Velké pardubické 25 let. Do 129. sezony spolek nového sponzora nenašel.

„My jsme se to dozvěděli na konci loňského října, tedy v době, kdy už firmy mají reklamní plány na příští rok hotové. Sehnat někoho dalšího, když už jsou všichni rozhodnutí, bylo nemožné,“ řekl Kvaš.

V případě Velké pardubické se rozhodl pomoci stát, peníze na říjnový dostih dají i Pardubice. Tento týden se staly titulárním partnerem závodiště, které hlavního sponzora v názvu nemá od začátku letošního roku. Pojmenování se nezměnilo poprvé.

V roce 2013 se závodiště přejmenovalo na Synthesia Park, ještě týž rok změnilo název znovu na Agrofert Park. Spolupráce byla smluvně doložená do roku 2017, reklamní plnění pak smluvní strany prodloužily do konce roku 2018, a pak už ne.

„Jistá část jiných sponzorů měla určitě název Agrofert Park spojený s ostatními firmami pana premiéra, ne každý nesl libě tento název. Neutrální název Pardubické závodiště určitě nikomu vadit nemůže,“ řekl Kvaš.

Město dá za titulární partnerství za letošní polovinu roku 250 tisíc korun bez DPH, příští rok podle Kvaše dvakrát tolik. Sponzorské spolupráci se ale město bránit nebude. „Kdyby v budoucnu přišel silný partner a měl pocit, že chce název dostihu a název závodiště spojit dohromady, dá se o tom hovořit,“ řekl Kvaš.