Velikonoční science show v iQLANDII

Během originálního vystoupení uvidíte explodující skořápky, levitující kraslice na hladině vody i to, jak se „vaří“ vajíčko v kapalném dusíku o teplotě -196 °C. Chybět nebudou barevné ohně a blesky.



Byla první slepice, nebo vejce? Jaké látky obsahuje vaječný žloutek? Zapojte se do Velikonoční hry a dostaňte odpovědi na deset podobně šibalských otázek. Ty najdete na obřích panelech rozvěšených po areálu iQLANDIE. To ale není vše, co vás v science centru čeká. Těšit se můžete na řadu badatelských aktivit, workshop Věda v kuchyni a více než čtyři sta interaktivních exponátů, jako je například Mars Rover, humanoidní robot Thespian, simulátor zemětřesení či Hvězdný kolotoč.

Svátky jara slaví i v sousedním iQPARKU. Pro menší děti a jejich rodiče je tu připravené experimentování s vajíčky, workshop Dinománie, v jehož rámci si dítko může zhotovit masku pravěkého ještěra a odnést si ji domů, či „badatelka“ pod názvem Barevné tóny.

Harmonogram:

iQLANDIA:

Velikonoční hra – kdykoliv během návštěvy science centra

Velikonoční science show – denně od 11 hodin a o víkendech a prázdninách také od 16 hodin Workshop věda v kuchyni – o víkendech a prázdninách od 14 a 15 hodin

iQPARK:

Workshop Dinománie – o víkendech a prázdninách od 14 hodin

Badatelská aktivita Barevné tóny – denně od 15 hodin

Tematická science show – denně od 11 hodin a o víkendech a prázdninách také od 16 hodin

Více informací na: www.iQlandia.cz