Velikonoční jarmark v Ostravě

Chcete si užít Velikonoce a seznámit se s jejich tradicemi? Pak se o pašijovém týdnu vypravte na Masarykovo náměstí v Ostravě, kde se bude od 26. do 30. března 2018 od 10 do 19 hodin konat velikonoční jarmark se vším, co k němu náleží: se stánky plnými dobrot, s tradičními řemesly, folklorními muzikami, živými zvířátky a kolotoči a také s novinkami, které jste zatím v centru města neviděli. A každý den je od 15:30 do 18:30 hodin připraven skvělý program.