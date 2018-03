Dozvíte se například, jaké obyčeje provázely Zelený čtvrtek, Velký pátek nebo Bílou sobotu. Případně co všechno mohly koledníkům prozradit ornamenty na kraslicích.



„V roubenkách jsme nachystali ukázky vajíček zdobených tradičními technikami. Návštěvníci se také dozvědí, jaké pokrmy v minulosti o Velikonocích nesměly na svátečním stole chybět. Školy pak mohou využít nabídky speciálních prohlídek a pracovních listů.,“ dodává Ilona Vojancová, etnografka SLS Vysočina.

Ve dnech 24.3., 25.3., 30.3., 31.3., 1.4. a 2.4. výstavu doplní ukázky zdobení kraslic tradičními způsoby, které předvedou paní Ivana Jaklová z Chotěboře a Eva Hejduková z Hlinska. Zájemci se také mohou naučit plést pomlázky společně s panem Františkem Malým ze Sebranic.

Program Velikonoce na Betlémě můžete navštívit od úterý do neděle od 8:30 do 12:30 a od 13:00 do 16 hodin. O Velkém pátku 30.3. a Velikonočním pondělí 2.4. bude rovněž otevřeno dle uvedené návštěvní době.