S boreliózou se prala i podnikáním. Dnes její špenátové nudle sklízí úspěch

V roce 2004 jí lékař oznámil, že má boreliózu. Celá „rozhozená“ šla po ulici a ani neví proč, najednou vkročila do velkoobchodu s kořením. „A jak jsem byla mimo, prostě jsem cosi koupila. Doma jsem to napytlíkovala, ve Wordu si vytiskla cedulky, no a ono se to prodalo,“ vzpomíná žena s vystudovanou obchodní akademií.

Dnes, o čtrnáct let později, už ve velkoobchodech nekupuje – má svoje vyhlášené bylinkáře a dodavatele přísad do svých kořenicích směsí, sušené zeleniny, ochucených těstovin a speciálních strouhanek. Ale ruční práce zůstala od A do Z. V Brně má výrobnu se všemi potřebnými certifikacemi, ve svém domku a obrovské kuchyni v Kobylí na Břeclavsku, kde si koupila vysněný dům, vymýšlí nové a nové kombinace.

Na vlnu kořenářství a gurmánství se ale ladila od útlého dětství. Jelikož její maminka porodní asistentka měla často službu v nemocnici, mnoho času strávila se svojí babičkou v jihočeských Počátkách u Jindřichova Hradce. Právě od ní zná všechna tajemství rostlinek i kuchyně. „Vařila na zámku v Herálci a díky ní jsem už jako malá ochutnala opravdové delikatesy, poznala takzvanou vyšší gastronomii,“ říká Marcela Švecová.

Ocenění získala díky čistě přírodním surovinám

Láska k jídlu a přírodě jí zůstala, razí heslo „Zdravě a chutně“. Právě tento směr jí pomohl ke Zlaté Salimě, kterou dostala za své špenátové nudle. Porota vyzdvihla složení z čistě přírodních surovin bez jakékoliv chemické přísady. Sytě zelenou barvu, výraznou chuť i vůni docílila pouze přidáním sušeného špenátu. „A ten jsem teda sakra dlouho hledala, aby měl skvělou chuť, byl kvalitní,“ poznamenala Švecová.

Stejně tak si hledá skvělou mouku, která se mele až těsně před mícháním těsta. Zrovna našla dodavatele špičkových vajíček. Jde si za svým jako beran – v tom znamení se taky narodila. Je obsažen i v původním názvu firmy Ramdam. „Ram je totiž anglicky beran. Dam je zkratka Deniska a Marcela, tedy jména mého a jména dcery,“ vysvětluje.

Momentálně však používá spíše název Tajemství chuti. „V tom je řečeno všechno. Já sama je stále hledám a vybízím k tomu ostatní,“ směje se.

O své práci mluví jako o snové. S kolegyní mají před sebou misky s různými druhy koření a „čarují“. Někdy je kombinace výtečná, občas ale taky letí do koše. „Ale už většinou víme, co by mohlo fungovat. Dáme na špičku jazyka a souhlasně si pokýváme hlavou, sem tam něco přidáme, někde ubereme. Vypláchneme pusu a jdeme na další,“ líčí.

Denně vyprodukují až 80 kilo nudlí

K těstovinám, s nimiž teď boduje, došla spíš omylem. Asi rok vytvářela kořenící směs pro jednu známou, právě na těstoviny. Ta jí ale pak řekla, že si to rozmyslela a že do ochucených nudlí nejde. „Mně to nedalo a vyrobila jsem si je sama. A pak spíš z legrace a zvědavosti jsem je poslala na Zlatou Salimu před dvěma lety. A dostala jsem se do nejužší nominace. To mě nakoplo, zabejčila jsem se a šla do toho po hlavě,“ popisuje Švecová.

A tak do provozovny přibyl stroj na těstoviny. Denně je schopný vyprodukovat až 80 kilogramů nudlí. Je to jedna z mála automatizací, které v brněnské firmě mají.

Zlatou Salimu 2018 si odneslo osm potravinářských výrobků a jeden stroj z technologické části soutěže, konvektomat české firmy Retigo. Ocenění, které se uděluje jednou za dva roky získal vedle Ramdamu sýr Dobrý Václav z Mlékárny Olešnice, Štýrské párečky brněnského Steinexu, žitné crackers od COOC FOOD, s.r.o. - Koláčkova řemeslná pekárna, sváteční koláčky Jany Fialové z Chotěboře, pivo z Blatné, Medový aperitiv Ambrozia Original od slovenského Apimedu a brusinkový džem společnosti Sommer a vnuk s.r.o.