Nadšenec opravuje pro muzeum MiG-21, věnuje mu tisíce hodin

„Mám zcela hotové jedno křídlo migu, druhé mám doma, protože letoun rozebírám po kusech a dělám na něm,“ vysvětluje Vácha.

Po rekonstrukci bude letoun jednou z dominant obrovské haly muzea, kde je dnes řada těžké historické vojenské techniky – náklaďáky, transportéry, děla a další palné zbraně včetně tanků.



„Bude stát na třech pylonech a v pozici, jako by přistával,“ dodává muž, který už na rekonstrukci strávil přes 1 700 hodin. Přitom má své zaměstnání. Náhradní díly a materiál platí muzeum, on sám pracuje zadarmo.

Známý typ letounu sovětské výroby, jehož název si vypůjčila i populární česká rocková kapela, opravuje Vladek Vácha do téměř neuvěřitelných detailů.

„A poctivě. Dělám to jako generálku. Všechno se rozebere na kousky, všechny zrezivělé kusy se vyrobí znovu. Třeba tohle křídlo bylo hodně zničené a zdeformované, takže některé pláty jsou nové. Ale vyrábějí ještě původní barvu hliníkovku. Takže křídlo má i původní nátěr nanesený stejnou technologií jako kdysi,“ ukazuje zrekonstruovaný stříbrný kus letounu muž.

Obnovuje třeba i všechny modré a rudé popisky na stroji, je jich na něm na dvě stovky.

„Je to jediný mig na světě, který se takhle podrobně rekonstruuje. Vím to, protože na internetu mou rekonstrukci sledují lidé po celém světě, třeba i ti, kteří v USA rekonstruovali MiG-21 pro tamní muzeum,“ dodává nadšenec, který sloužil u mechaniků na pardubickém letišti, když byly stíhače MiG-21 v aktivní službě, a byl také u jejich likvidace v prosinci 2005, kdy migy v armádě nahradily gripeny.

Vladkovi Váchovi se také ozval technik, který se o rekonstruovaný letoun devatenáct let staral, když MiG-21 z Králík sloužil u 5. stíhacího pluku na plzeňském letišti.

„Slíbil mi fotografie letounu do roku 1989, kdy se letouny moc fotit nesměly, ale samozřejmě si je letci nebo technici fotili,“ říká Vácha a podotýká, že tento letoun sloužil u 5. stíhacího pluku od roku 1972 do roku 1991.

„Tenhle letoun byl také jeden z mála, které byly nějakým způsobem vyzdobené. Měl právě na přídi znak toho 5. stíhacího pluku, tvořily jej znak Plzně a hlava hraničářského psa. Po roce 1989 na něm zase byly i jiné znaky, v Čáslavi měl tenhle letoun třeba na trupu erb s hlavou šakala,“ říká Vácha.

Legendární vejtřaska MiG-21 doveze na místo nehody

Nyní opravuje zadní část letounu.

„Celou jsem ji odstrojil a na podzim očistil. Dali jsme na trup nové šrouby, z nichž prakticky každý druhý jsme museli odvrtat. Byly dlouhým stáním letounu venku totálně zkorodované. Dělali jsme na ocasu nějakou klempířinu,“ vysvětluje.

Na zadní část letounu natahuje také nové elektrické rozvody. To proto, že až bude letoun v hale simulovat přistávání, budou na něm svítit poziční světla a další vnější osvětlení.

„Budou to ledky, šest světel na letadle a dva reflektory. Bude to vypadat efektně, exponát tak nebude mrtvý. Světla už dříve dostala i dvě opravená křídla, která mohou lidé už v muzeu vidět,“ podotýká Vácha.

V létě zadní část trupu opět sestaví a nově nalakuje. A v prvních dnech po prázdninách se při transportu ocasu do muzea v Králíkách zastaví také ve Studeném u Těchonína.

Je to totiž dvaadvacet let, kdy mezi Studeným a Celným havaroval 2. září 1996 jiný letoun MiG-21MF 5215, když stíhačka v mlze zavadila ve velké rychlosti o stromy.

Zadní část tohoto havarovaného stroje Vácha objevil právě na letounu pro vojenské muzeum, který rekonstruuje na své chalupě v Mistrovicích.

Rozhodl se, že než se stane celý MiG-21 atrakcí, podívá se tento kus přesně v den výročí havárie v 10 hodin dopoledne na místo, kde se stala. Je to jen sedm kilometrů od jeho chalupy.

„Až povezeme rekonstruovanou zadní část letounu do králického vojenského muzea, tak ho dáme na vejtřasku a na nějakou dobu poblíž místa havárie zastavíme. Je tam pořád vidět v lese zářez, mám vyšetřovací zprávu havárie i fotky toho místa na poli u lesa, na němž původní ocas stíhačky skončil rozbitý. Zkusíme zkontaktovat i hasiče ve Studeném a Těchoníně, kteří u ní tehdy zasahovali. Ať na to s námi zavzpomínají,“ říká Vácha.

Pilot letounu tenkrát zázrakem přežil, ač má doživotní zdravotní následky.

„Havaroval v rychlosti 460 kilometrů v hodině. Škrtl v mlze o stromy, to letoun strhlo a žuchnul do pole. Pilot si nic nepamatoval. Nestačil se katapultovat, a jak se letadlo roztříštilo o zem, tak náraz vytrhl ven z letounu vystřelovací sedačku i s připoutaným pilotem. Hned ho transportovali vrtulníkem do nemocnice a přežil. Dokonce se vrátil k armádě a dosloužil jako letový dispečer,“ popisuje Vladek Vácha.

MiG-21MF 530 by se měl v muzeu objevit za jeden až dva roky. Už nyní si však mohou návštěvníci vojenského muzea v Králíkách prohlédnout několik opravených částí.