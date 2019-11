Oddychová zóna ve Vrchlabí se rozroste o bazén, skatepark i hotel

Vejsplachy, rozkládající se na okraji západní části Vrchlabí, zažívají v posledních letech pozoruhodný boom. Město už do sportovně-rekreační zóny investovalo desítky milionů a plánuje utratit další.

V roce 2015 otevřelo nový fotbalový stadion s hlavním hřištěm, tribunou a tréninkovou plochou s umělým povrchem za 120 milionů korun. Areál se zároveň stal centrem běžeckého lyžování s okruhem, který je jako jeden z mála v České republice technicky zasněžovaný a osvětlený.



Loni radnice dokončila revitalizaci rybníka Kačák za deset milionů, kromě odbahnění a vyčištění vodní nádrže areál doplnil rybářský domek, skákadlo, molo a další menší stavby.



Letos na podzim pak vrchlabští zastupitelé dali zelenou stavbě krytého bazénu nedaleko rybníka, která začne už v příštím roce. Má stát 190 milionů. Částečně do země zapuštěné akvacentrum s pětadvacetimetrovým bazénem, relaxačním a cvičným bazénem, divokou řekou, toboganem i vířivkami by se mělo otevřít v roce 2022.



Příští rok ve volném prostoru mezi hlavní silnicí a fotbalovým hřištěm vyroste betonový skatepark za téměř pět milionů korun, na který město získalo dotaci 750 tisíc korun.

„Umístit ho do Vejsplach, které jsou sportovně-rekreační zónou, nám dává logiku a bude to další doplnění tohoto areálu,“ uvádí vrchlabský místostarosta Michal Vávra (nestraník, Zvon).

Sportoviště ve tvaru protáhlého trojúhelníku bude dlouhé devadesát metrů a zabere plochu 960 metrů čtverečních.

„Skatepark má atypický tvar, většinou se stavějí ve tvaru čtverce nebo obdélníku. Snažili jsme se maximálně využít prostor, který máme u fotbalového stadionu k dispozici,“ říká devětatřicetiletý Jiří Šorm, který s nápadem vybudovat ve Vrchlabí skatepark přišel.

Autoři projektu pro betonovou plochu navrhli několik překážek, od lehčích až po středně náročné. Budou zde rozjezdové a zahnuté překážky, centrální pyramida s bednami a zábradlím, spina a boule.

Od fotbalového hřiště skatepark oddělí přírodní val, který zároveň může plnit funkci tribuny. Sportoviště bude sloužit inline bruslařům, skateboardistů či jezdcům na BMX kolech a freestylových koloběžkách.

„Ve Vrchlabí byl naposledy skatepark před osmi lety. Od té doby jsme museli jezdit do Jilemnice, Trutnova a na Mostka,“ podotýká Šorm.

Kvůli neexistenci sportoviště podle něj není ve Vrchlabí komunita lidí, kteří se tomuto sportu věnují, příliš velká.

„Fotbalový klub, který by neměl hřiště, by na tom asi také nebyl dobře. Jsem přesvědčený, že díky skateparku se komunita podstatně rozšíří a zájem mladých lidí poroste. Plánujeme pořádat školičky skateboardingu a inline bruslení, bude zde také zázemí pro závody,“ dodává.

Do konce roku chce mít radnice vybranou stavební firmu, skatepark bude hotový do srpna. U sportovního areálu je parkoviště, pěšky a na kole se sem lidé dostanou nadchodem nad hlavní silnicí.

Začne růst i sportovní hotel

Ve Vejsplaších se potkávají záměry města a projekty soukromých investorů. Už několik let je blízko benzinové stanice tenisový areál s krytou halou. Majitelé parcel nedaleko místa, kde vznikne krytý bazén, sem chtějí umístit sportovní hotel s kapacitou 150 lůžek. Vyrůst by měl do roku 2022.

„V blízkosti připravovaného akvacentra je již na sportovní hotel vydáno územní rozhodnutí,“ řekl Krkonošskému deníku vrchlabský právník Daniel Kučera, jemuž společně s trutnovským architektem Martinem Vokatým ze společnosti ATIP pozemky patří.

„Hotel může být vhodným doplňkem areálu, ale určitě bychom byli rádi, aby to bylo ubytovací zařízení v pravém slova smyslu, nikoli apartmánový dům,“ poznamenává místostarosta Vávra.

Revitalizovaný Kačák měl v létě 2018 potíže s motolicemi, později se sinicemi

