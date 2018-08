Velké horko vydrží i nadále, ze stromů se loupou kusy kůry, ryby slábnou

Řeky vysychají, ryby slábnou Někteří se modlí, jiní nespí, další zase s obavami sledují každý déšť. Rybáři v kraji zatím úhyn ryb nehlásí, letošní léto je ale nejhorší za dlouhá desetiletí. „Tak velký deficit vody a nízký průtok si nepamatuji posledních čtyřicet let. Průtok na řece Moravě je hluboko pod průměrným stavem,“ konstatoval Milan Čaja, předseda spolku Moravského rybářského svazu (MRS) v Uherském Hradišti. Řeky Morava, Vlára, Bystřička i Dřevnice dosahují v některých úsecích hranice sucha, například ve Spytihněvi, Kašavě, Popově nebo Bystřičce. Průtoky se den ode dne snižují, voda se zahřívá a dosahuje i více než 20 stupňů Celsia, neteče či špatně jímá kyslík. Ryby se nedají krmit, a i když se přirozeně stahují do míst, kde je vody trochu víc, je to pro ně kritické období. Nárazový déšť s bouřkou přitom menším řekám nepomáhá. „Přívalový déšť stéká z rozpálených parkovišť a střech ve městě, a to rybám neprospívá. Když s sebou spláchne nečistoty, kyslíku ve vodě ubude ještě víc a ryby se udusí,“ varoval Michael Javora, předseda zlínské pobočky MRS. Řeka Dřevnice má problémy posledních pět let, kdy rybáři řeší každoroční havárie. Ubývá i míst, na kterých do dospělosti dorostou mladí pstruzi. Jsou pro ně vhodné malé potůčky, kam je rybáři vysazují na jaře. Suché léto ale v posledních letech právě tato místa vysušuje a ryby hynou. „Třeba na Vizovicku je to letos ještě horší než v minulosti. Potůčky jsou vyschlé a pstruhů rapidně ubývá. I ve Zlíně teď musíme čekat, až se ochladí, abychom mohli vysadit kapry a další ryby,“ poukázal Javora.