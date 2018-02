Udělal jedinou chybu, obklopil se nesprávnými lidmi, hájil Čechmánka svědek

„Udělal tuto jedinou chybu. Kromě pivovaru žádný z projektů nefungoval, v té době dodavatelům dlužil pět procent svého majetku, stačilo realizovat vklad do pivovaru,“ uvedl ve čtvrtek před krajským soudem ve Zlíně Bernátek, který později skoupil řadu pohledávek od lidí, kterým Čechmánek dlužil.



A popsal, jak ho chtěl dostat z problémů. „Bohužel jsem se do toho vložil pozdě. Sháněl jsem mu investory, domluvil jsem insolvenční kancelář, která by zpracovala návrh na reorganizaci,“ vyprávěl soudu.

Reorganizaci začali řešit v průběhu roku 2013. Bernátek údajně měl investory na pivovar, chtěl z něj udělat akciovou společnost se šesti podílníky po patnácti procentech a sedmým, Čechmánkem, s deseti procenty. Dohromady měli o něco víc než nutných 30 milionů.

Výrobní linka byla schopná produkovat 30 tisíc litrů piva, Bernátek počítal s 25 tisíci i 20 procentními mimosezonními výpadky. „Malé pivovary jsou osvobozené od spotřební daně, bylo to konkurenceschopné. Když bychom byli nejlevnější ve Zlíně, máme deset korun z půllitru, roční výnos deset milionů korun,“ vypočítal Bernátek. Jenomže návrh na reorganizaci soud zamítl.

Když problémy narůstaly, přestal komunikovat

Kromě toho se Bernátek pokoušel najít také kupce na apartmán v Čeladné a nové využití pro nefungující domov důchodců v Prostějově. „Pomáhal jsem mu, byli jsme kamarádi,“ pronesl.

Během čtvrtečního dopoledne u soudu vypovídal i další věřitel, David Baretta, který chtěl koupit prostory v bytovém komplexu, který Čechmánek budoval v centru Holešova.

„Uzavřeli jsme smlouvu o smlouvě budoucí a dohodli jsme se, že budeme dávat zálohy, postupně, jak se bude stavba dokončovat,“ popsal Baretta.

Když se stavba zastavila, nějakou dobu čekal a poté podal žalobu přes rozhodčí soud. „Neuspěli jsme, ale později jsme se připojili k insolvenci,“ dodal.

Pohledávku nakonec prodal, tratil na tom zhruba 890 tisíc korun. „Čechmánek v té době už nekomunikoval, neodpovídal ani na maily,“ dodal Baretta.

Čechmánek sám sebe vidí jako oběť insolvence (více v článku Cítím se spíš poškozený, řekl u soudu Čechmánek stíhaný za podvody). „Kdyby insolvence nebyla vyhlášena, pohledávky by byly zaplaceny a nestál bych tady. Kdyby správce zhodnotil pivovar za skutečnou hodnotu, výtěžek z dražby je někde jinde. Svádí to k tomu, že bylo něco ze strany insolvenčního správce v nepořádku. Cítím se spíš jako poškozený. Průběh insolvence byl naprosto neprofesionální. Majetek utíká mezi prsty,“ poznamenal v úvodu soudního projednávání Čechmánek.

„Většinu dluhů jsem uznal, protože jsem nikoho nechtěl podvést. Mohl jsem vymýšlet reklamace a zapírat, nic takového jsem neudělal. Kdybych chtěl podvádět, nedával bych majetek jako Čechmánek do podnikání, založil bych firmu se jměním 200 tisíc. Pak by to mohlo vypadat, že chci někoho podvést, tak to ale nebylo,“ doplnil.

U soudu už dříve vypovídali i jeho bývalí spoluhráči Miroslav Blaťák a Petr Čajánek. Ten uvedl, že mu sice půjčil sedm milionů korun, podvedený se ale necítí. (více v článku Necítil jsem se podvedený, řekl hokejista Čajánek u soudu s Čechmánkem).

Šestačtyřicetiletému Čechmánkovi, který si hokejem díky angažmá v NHL vydělal celkově kolem čtvrt miliardy korun, hrozí za podvod pět až deset let vězení. Od roku 2013 je v insolvenci, o rok později vyhlásil soud konkurz na jeho majetek.