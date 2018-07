Zlín čekají o svátcích dopravní komplikace, uzavře se přejezd u Terna

„Náhradní doprava je organizovaná podle výlukového jízdního řádu,“ upřesnila mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.

Časy příjezdů a odjezdů autobusů se však budou od běžného jízdního řádu lišit jen mírně. Důvodem výluky je fakt, že Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) bude trať upravovat. „Práce zahrnují výměnu kolejnic, podbíjení pražců nebo čištění štěrku, což slouží k udržení technického stavu trati,“ přiblížil mluvčí SŽDC Pavel Tesař.

S omezením ale musejí počítat také řidiči, již jsou zvyklí nakupovat v obchodních centrech Terno a Uni Hobby v Loukách. Železniční přejezd, který je na odbočce z třídy Tomáše Bati, bude během výluky částečně uzavřený.

Nakupující, kteří přijedou auty, se k němu dostanou tak, že odbočí doleva na křižovatce u benzinové stanice OMV. Za ní se pak dají ještě před kolejemi doleva a po této cestě se dostanou k marketům. Vyjíždět odtud budou přes opravovaný přejezd přímo na hlavní cestu.

Práce naplánovali na svátky, kdy je menší provoz

„Komplikace v dopravě to způsobí, ale oprava se bude dělat přes svátky a víkend, kdy nebude tak intenzivní silniční provoz,“ podotkl Michal Zlámal, který vede radniční odbor koncepce a realizace dopravních staveb.

Objízdná trasa „supluje“ cyklostezku, jež vede podél řeky Dřevnice. Dopravní značky proto budou po dobu uzavření přejezdu směřovat cyklisty na objízdnou trasu, která povede po druhém břehu řeky.

Železniční přejezd vlastní společnost Unimex Group, jež ho kompletně opraví, včetně světelné signalizace. Po dokončení prací by si ho mělo převzít SŽDC.

Další zásah potká přejezd a celou trať při její plánované modernizaci, s níž by se mělo začít v roce 2020. Na trati z Otrokovic do Zlína přibudou druhé koleje a celá se až do Vizovic zelektrifikuje.

To by v důsledku přineslo zásadní zlepšení železničního spojení mezi krajským městem a okolními městy. Mezi Zlínem a Otrokovicemi by vlaky jezdily každých patnáct minut, mezi Zlínem a Vizovicemi každou půlhodinu. Maximální rychlost by se měla zvýšit z dnešních 60 kilometrů v hodině na 100 kilometrů.