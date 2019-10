Zlínští včelaři zaujali ve světě, místo léčiv ničí varroázu teplem

Na publikaci, která bude sloužit jako učebnice pro včelařskou veřejnost, se podíleli Roman Slavík a Jiří Kalenda.

„Je to pro nás velký úspěch. Na projektu jsme pracovali asi dva roky a věřím, že naše poznatky budou pro mnoho včelařů velmi zajímavé,“ míní Slavík, který působí jako předseda krajských včelařů.

Metoda, kterou ve Zlíně vyzkoušeli jako jedni z prvních v Česku, reaguje na boj s varroázou, infekčním onemocněním, které aktuálně trápí včelaře po celé republice. Zatímco většina z nich používá proti varroáze léčiva, nová metoda používá k likvidaci škodlivých roztočů Varroa destructor teplo.

„Je to biologický postup, založený na tom, že každý organismus má nějaké teplotní limity. V praxi to vypadá tak, že včelař rozebere včelstvo a zahřeje na potřebnou teplotu zavíčkovaný plod,“ popisuje Slavík.

Výhodou podle něj, že takto je možné ošetřovat včely kdykoliv je to potřeba. Důležité je, že díky tomu se do úlů nedostanou chemické látky a včelař tak získá produkty v bio kvalitě.

Pořízení zařízení na tepelné ošetření plodu sice pro včelaře představuje vstupní investici, ale podle Slavíka se do tří let vrátí. V poslední době navíc klesají státní dotace na nákup léčiv a ta se včelařům prodražují.

„Hodně lidí nás má za blázny, říkají, že je to příliš pracné a stojí to moc peněz. Opak je ale pravdou, máme reálné důkazy, že to funguje. Výsledky ukazují, že metoda má až 97procentní účinnost,“ zdůraznil Slavík.

Ten se v současnosti věnuje osvětě a zavádění nové metody hypertermického ošetřování včelího plodu do včelařské praxe.

„Díky našemu projektu vznikla učební pomůcka. Včelaři se o novém principu dozvědí, ukážeme jim, jak to vypadá v praxi. Chceme je vzdělávat, ne jim něco vnucovat. Každý sám se může rozhodnout, zda se jim takový způsob péče o včely líbí,“ dodal.