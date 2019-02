Pašeráci jsou drzejší, pervitinu je u hranic víc než narkomanů

Policie s nelegálním dovozem léků a s výrobou i prodejem pervitinu v českém pohraničí bojuje řadu let, ale nedaří se jí. Obchod kvete, a byť krajská policie roky hlásí, že potírání drog je prioritou, situace se rok od roku spíš zhoršuje.



Sehnat léky obsahující pseudoefedrin, což je látka potřebná k výrobě pervitinu, není nikde jinde v Evropě snadnější než u severních sousedů. Ví se to, ale jen těžko se s tím dá něco dělat.

Proti volnému prodeji léků, které se v Česku i dalších evropských zemích vydávají v omezeném množství, na předpis a po předložení občanského průkazu, už před lety vystoupili němečtí zákonodárci. Po polské vládě žádali, aby jejich výdej stejně jako jiné státy omezila. Poláci se o to pokusili a 1. ledna 2017 vstoupil v platnost novelizovaný zákon, který platí dodnes.

Ani po dvou letech však očekávané snížení vývozu a počtu uživatelů pervitinu nepřinesl. Ba naopak.

Stačí obejít více lékáren v jednom městě

Podle hradeckého kriminalisty Jiřího Hamáčka z toxi týmu je zákon naprosto neefektivní.

„Léky, jako jsou například Sudafed, Infex, Zatoki nebo Apselan, které jsou na výrobu pervitinu ideální, se dají v polských lékárnách stále koupit jednoduše. Zákony sice nařizují, že je možné vydat pouze několik balení na hlavu, jenže zákazníkovi stačí obejít více lékáren v jednom městě a sežene, co potřeboval.“

Možná ještě větším háčkem zpřísněných pravidel je povolený obsah účinného pseudoefedrinu v jedné tabletě. „V České republice obsahuje jedna tableta 20 až 30 miligramů pseudoefedrinu, což je ze zákona maximum možného. V Polsku před zavedením nového zákona obsahovala tableta 50 miligramů a teď může dokonce 80. Vlastně si sami zákon obcházejí,“ míní kriminalista.

Nynější množství hotového pervitinu na Trutnovsku nebo Náchodsku je alarmující. Domácí varny, kde droga vzniká doslova na koleni, rostou jako houby po dešti. Vaří se ve sklepních kójích na sídlištích nebo v garážích.

„Domácí vařiči zaplavují trh. Dneska už se dá najít návod na výrobu pervitinu běžně na internetu. Stačí zajet pár kilometrů do Polska a je to. Dneska to může dělat každý,“ tvrdí kriminalista Hamáček. Domácí vařiči jsou sice jen malé ryby, ale jsou nebezpeční, a to nejen pro sebe.

„Dělají to pro peníze, ale taky pro svoji potřebu. Většina vařičů jsou narkomani, na které nás někdo upozorní, třeba soused,“ podotýká.

Pervitinu seženete, kolik potřebujete

Podle policie jsou výrobci drog rok od roku drzejší a mazanější. Není výjimkou, že vozí desítky tisíc tablet v tašce pohozené na zadní sedačce auta nebo v kufru. Takový případ zažili královéhradečtí celníci loni v listopadu. Řidič v klidu zastavil a dobrovolně se podrobil kontrole. Na běžný dotaz, zda nepřeváží tabák, alkohol, cigarety nebo léčiva ve větším množství, reagoval záporně. Jenže při kontrole zavazadlového prostoru u něj našli tašku s originálně zalepenými papírovými krabicemi.

„Uvnitř byly blistry tablet léku Apselan, celkem čtyř tisíce kusů. Z toho mohl vyrobit 177 gramových dávek pervitinu,“ informuje mluvčí celníků Jitka Fajstavrová. V autě skrýval injekční stříkačky a nádobí na výrobu pervitinu. Policistům řekl, že vše má jen pro svou potřebu.

„Naše hlídky operují v terénu celý den, avšak v posledních měsících byla řada záchytů vpodvečer a v noci,“ poznamenává Fajstavrová.

Podle kriminalisty Hamáčka je na trhu víc pervitinu než uživatelů, nabídka výrazně převyšuje poptávku. „To je věc, která nás zatraceně trápí. Léky se dovážely a dovážet budou, ale to, že jdete někde na vesnici na diskotéku a seženete tam pervitinu, kolik potřebujete, to se nedělo. Kvůli obrovskému množství na trhu padá cena, takže si ho může dovolit skoro každý. Bohužel se droga dostává k čím dál mladším lidem, i k dětem. To je pro nás velký problém.“

Mladí dnes mají v oblibě i syntetické drogy, které policie ani pořádně nezná.

„Někdy ani nevíme, jaké mají účinky. Stejně jako léky se dají sehnat v Polsku, kde jsou lehce k dostání. Pokud to takhle půjde dál, bude to obrovský problém pro celou společnost,“ zdůrazňuje Hamáček.