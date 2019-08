Ministerstvo se kvůli smlouvě na provoz radarů ve Varnsdorfu obrací na soud

Podle ministerstva vnitra, které se opírá o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v podobné věci, Varnsdorf porušuje zákon, protože na měření najal prakticky bez výběrového řízení soukromou firmu Water Solar Technology (WST) Milana Schuberta, který se se starostou Stanislavem Horáčkem zná roky.

„Ano, známe se, ale jen pracovně. Když jsem pracoval v bance, on byl můj klient. Jako spousta jiných,“ řekl k tomu před časem MF DNES Horáček.

Za údržbu radarů firma od města dostávala 300 korun za každý změřený přestupek, po změně smlouvy 280 korun. Město smlouvu uzavřelo přes varování ministerstva, že částka placená za pronájem radarů nesmí být jakkoli odvozena od výsledků jeho měření.

„Ministerstvo zaslalo 23. května Krajskému soudu v Ústí nad Labem návrh na zrušení usnesení Rady města Varnsdorf, kterými rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu měřících zařízení se společností Water Solar Technology,“ řekl nyní mluvčí ministerstva Adam Rözler a dodal, že soud zatím nerozhodl.

Podle varnsdorfského místostarosty Josefa Hambálka je to názor jednoho právníka ministerstva a město počká na rozhodnutí soudu.

Policie si radary pochvaluje

Od loňského srpna měří padesátikilometrovou rychlost řidičů tři radary v obci Studánka a jeden ve Varnsdorfu.

„Pro nás je nejdůležitější, že přestupků radikálně ubylo, což jsme chtěli. Před půl rokem bylo měsíčně kolem 20 tisíc přestupků, nyní ve Studánce ubylo o více než 85 procent a ve městě o 95 procent. To je neskutečné číslo, a to je účel,“ přiblížil Hambálek.

Město podle něj získalo z pokut řidičů už více než 70 milionů korun.

Radar si bez ohledu na problémy s firmou a jejím výběrem pochvaluje i policie. Na začátku měření měsíčně rychlost překračovalo více než 20 tisíc řidičů a výjimkou nebyla rychlost ve Studánce přes 150 kilometrů v hodině, ve Varnsdorfu přes 100 kilometrů.

„Loni byl skluz ve vybírání pokut tři čtvrtě roku, nyní je to zhruba 4 nebo 5 měsíců a do konce roku bychom to chtěli srovnat,“ přiblížil Hambálek.

