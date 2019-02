Varna explodovala při začátečnických pokusech, dvojice čelí obvinění

Varna explodovala v paneláku ve čtvrtek krátce po 14. hodině. První informace mluvily o výbuchu plynu, pak se však ukázalo, že v bytě fungovala varna drog.

Lehce zraněnou pětatřicetiletou obyvatelku, která si byt pronajímala a při výbuchu se nacházela uvnitř, převezli záchranáři do nemocnice. Osmadvacetiletý muž však z paneláku krátce po výbuchu utekl.

Policisté ho zadrželi v neděli. Také on byl zraněný, takže nejprve ho převezli na ošetření do zdravotnického zařízení, poté ho umístili do cely. Podle televize Nova měl popálený obličej a to také přispělo k jeho identifikaci při zadržení.

„Z vyšetřování vyplynulo, že muž se do bytu nastěhoval nedávno a ve výrobě pervitinu byl vlastně nováčkem,“ uvedla mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.

Policejní vyšetřovatel podal státnímu zástupci podnět na vzetí muže do vazby, což v úterý odpoledne potvrdil náchodský soudce. Ženu dál stíhají na svobodě.

Kriminalisté už den po výbuchu oznámili, že zahájili úkony trestního řízení pro zločin obecného ohrožení současně s přečinem nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Hrozí jim až pětiletý trest vězení.

K zásahu vyjeli profesionální hasiči z Náchoda a šest dobrovolných jednotek. Po explozi v bytě vzplanul oheň, ale jen v malém rozsahu, takže hasičům se ho podařilo brzy zlikvidovat. Uzavřeli také přívod plynu, na místo se dostavili i plynaři. Škoda na vybavení bytu se odhaduje na 200 tisíc korun.

Evakuace obyvatel nebyla nutná, podle hasičů výbuch nepoškodil další části domu. Kvůli vysypaným střepům a sutinám, které se vysypaly až do hlavní silnice, však policisté museli zastavit asi na čtvrt hodiny dopravu na mezinárodním tahu do Polska.