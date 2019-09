Oprava vzácných bečovských varhan přijde na více než milion korun

Nástroj byl pro kostel sv. Jiří vyrobený v letech 1774 až 1775 v dílně loketského varhanáře Ignaze Johanna Schmidta, píšťaly dodal bečovský cínař Caspar Grundt.

Dvoumanuálové varhany s dvanácti rejstříky do současné podoby přestavěl v roce 1896 varhanář Christof Müller z Pomezí, jenž do původní pozdně barokní skříně zdobené dřevořezbou mistra Antona Pacha vestavěl jednomanuálové varhany s deseti registry včetně pedálu.

„Vzhledem k radikální přestavbě na konci 19. století už tento nástroj nelze považovat za barokní, přestože používá množství barokních prvků, ale za nástroj romantický. Nicméně pořád platí, že jde o nástroj zcela výjimečný, zejména díky jedinečné barvě zvuku, která je dána využitím velké části původních píšťal,“ vyzvedává přednosti bečovských varhan duchovní správce zdejší farnosti a sám zkušený varhaník Pavel Větrovec.

Co může ohrožovat tak vzácný hudební nástroj?

Není to žádné překvapení, čtvrt tisíce let staré dřevo, ze kterého je vyrobena skříň varhan, zachutnalo červotočům. Je to nesporně důsledkem toho, že se na varhany na přelomu 20. a 21. století pravidelně nehrálo. Červotoč, navzdory tomu, že jde o jednoho z nejmenších broučků u nás, je velice nebezpečný nepřítel, který už dokázal napáchat škody nejenom na skříni varhan, ale pustil se i do vzduchového hospodářství nástroje a dřevěných píšťal, což má nejenom nepříjemné následky na zvuku varhan, ale i výrazně snižuje jejich životnost. A nejde jen o varhany, je tady reálné nebezpečí, že se červotoč při svém apetýtu pustí i do ostatního dřevěného zařízení kostela, včetně třeba krovů.

Červotoč asi z kostela sám od sebe neodejde, že?

Situace urgentně vyžaduje rychlý a odborný zákrok. Restaurování historických nástrojů tak, aby sloužily dalším několika generacím, je časově i finančně náročná a vysoce odborná práce, kterou může dělat pouze a jedině odborná varhanářská dílna.

Kostel sv. Jiří Pozdně barokní kostel postavený v letech 1763 až 1767 na místě vyhořelého původně gotického kostela, podle plánů stavitele Franze Pöpperleho. Samotná věž kostela byla ale dokončena v roce 1885.



Problémy jsou v tom, že ohrožených nástrojů je hodně, varhanáři jsou vytíženi až do krajnosti, navíc zájem o jejich práci dále roste a v důsledku nárůstu cen materiálů rostou i ceny takových oprav. Příjmy naší farnosti včetně těch restitučních jsou velmi limitované, pohybují se ročně v řádu desítek tisíc korun, což na opravu varhan samozřejmě nestačí. Velice rozumně propočítaný rozpočet pečlivého restaurátora Marka Vorlíčka dělal v roce 2013 něco málo přes milion, dneska jsme kvůli tří až pětiprocentnímu nárůstu cen ročně na zhruba půl druhém milionu bez DPH.

Máte představu, jak tolik peněz dáte dohromady?

Po řadě konzultací se naše římskokatolická farnost a město Bečov, které má rovněž na opravě varhan a celého kostela obrovský zájem, rozhodly uspořádat ve prospěch opravy bečovských varhan veřejnou sbírku. Rozhodující tedy bude zájem veřejnosti a případných sponzorů z řad podnikatelů, oslovit chceme i další potenciální dárce a nadace.

Věřme, že se ty peníze podaří vybrat a varhany opravit. Jaké pak bude jejich využití?

Vedle základního použití varhan k liturgickým účelům jako doprovodu bohoslužeb se nabízí pestrá škála možností. V první řadě je možné v kostele pořádat koncerty, kde se dá využít varhan jako doprovodného i sólového nástroje, zájem o jejich využití bude mít jistě i místní proslulá Základní umělecká škola Josefa Labitzkého. Ta má sice svoje varhany ve vlastním koncertním sále, ale pro žáky je důležité, ba nezbytné, aby měli možnost procvičovat se na více nástrojích. V neposlední řadě je zde i možnost pořádat v Bečově různé letní varhanní kurzy, jaké se už dnes pořádají v nedalekém Klášteře Teplá nebo v městečku Úterý, kde mají rovněž nedávno pečlivě opravené varhany.

Co byste poradil lidem, kteří by rádi na opravu varhan přispěli?

Jako ideální vidím využít pozvání k návštěvě Bečova se všemi jeho památkami včetně proslulého relikviáře sv. Maura. Tady je možné přispět přímo v hotovosti do zapečetěných průhledných pokladniček, které jsou umístěny na Městském úřadě a v kostele sv. Jiří. Druhá možnost je přispět na konto pro záchranu varhan. Nemusím snad říkat, že za všechny příspěvky srdečně děkujeme.