Vaření po vědecku? Vyrazte do liberecké iQLANDIE

Tušíte, jak to vypadá u takového správného vědátora doma v kuchyni? Tak to byste se měli v březnu a dubnu vypravit do liberecké iQLANDIE! V místních laboratořích tu totiž pod taktovkou zkušených lektorů bude probíhat workshop Věda v kuchyni. Během něho si třeba namícháte Archimédův koktejl, vyrobíte si šumák z jedlé sody a kyseliny citrónové nebo vytvoříte duhu v mléce. Dokonce vám při experimentování odpoví na otázku, co se stane s marshmallownem ve vývěvě.