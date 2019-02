Historická vila zůstala po opravě nevyužitá, ves musela vrátit miliony

Dotaci ve výši deset a půl milionu korun získala Vápenná na rekonstrukci prvorepublikové vily, kterou opravila a zkolaudovala už v létě roku 2015. Peníze poskytlo ministerstvo práce a sociálních věcí. A jednou z podmínek bylo, že v opravené vile se budou po tři roky od dokončení provozovat sociální služby.

„Na základě výsledků soutěže se stala provozovatelem těchto služeb nezisková organizace Darmoděj,“ říká starosta Vápenné Leoš Hannig.

Podle plánu se tak Darmoděj měl do vily nastěhovat i se svým tříletým projektem určeným pro sociálně potřebné na Jesenicku.

Jenže neziskovka v budově nikdy nebyla. A dost dobře ani nemohla, protože dotace a s ní i celá rekonstrukce Latzelovy vily se zpozdila o tři roky. Tedy právě o stejné tři roky, po které Darmoděj svůj projekt sociálních služeb ve Vápenné provozoval. Jenže celou dobu sídlil v provizorních prostorách od obce – v místní mateřské škole – protože vila na opravy stále čekala.

V roce 2015, kdy obec dům konečně slavnostně zkolaudovala, už nasmlouvané aktivity neziskovky naopak končily.

„Do nových prostor už nepřešla,“ říká starosta s tím, že Darmoděj podle něj měl registraci jen na adresu v mateřské škole, kde původně působil, ale už ne na Latzelovu vilu.

„Zdá se to jako maličkost, ale tohle byla z pohledu dotace zásadní věc, protože jsme jako příjemce dotace nesplnili podmínky,“ podotkl Hannig.

Šéf Darmoděje Josef Vondrka přitom odmítá, že by viníkem potíží byla neziskovka.

„My rozhodně nejsme tím subjektem, který tuto situaci zavinil. Máme platnou registraci pro Vápennou od roku 2012,“ řekl. Darmoděj podle něj už ani nemohl pokračovat ve službách, které na základě soutěže tři roky zajišťoval.

„Když skončila dotace na služby, nemohli jsme je dál provozovat, protože zdarma to nejde. Proto jsme zůstali v provizorních podmínkách v bývalé mateřské škole a díky krajským penězům tam zajišťujeme pouze výrazně omezené služby,“ vysvětlil Vondrka.

Ministerstvo dalo podnět policii, aby využití dotace prošetřila

Nicméně jakmile se po více než třech letech od kolaudace vily ukázalo, že sociální služby v budově nefungují a nikdy nefungovaly, nařídilo ministerstvo práce a sociálních věcí obci celou sumu vrátit. A navrch kvůli pochybnostem dalo podnět policii, která nyní okolnosti dotace prověřuje.

„K probíhajícímu trestnímu řízení nemůžeme sdělovat bližší informace,“ uvedla mluvčí ministerstva Kristýna Křupková.

Pro vesnici se třinácti stovkami obyvatel je vracení desetimilionové dotace citelný zásah. „Samozřejmě to zasáhlo do života obce, ale není to tak, že by ji to nějak vážněji ohrozilo,“ poznamenal Hannig.

Obec kvůli dotaci podává žalobu ke správnímu soudu

Ten se navíc nehodlá peněz jen tak vzdát. „Podle pokynů jsme vrátili celkem deset a půl milionu korun, abychom neplatili penále. Vrácení peněz se ale domáháme žalobou u správního soudu. Projekt byl zdárně dokončen, prostředky byly proinvestovány hospodárně. I proto jsme se obrátili na správní soud,“ uvedl.

Latzelova vila tak čtyři roky od kolaudace slouží pro sociální služby jen okrajově, když programy zajišťuje sama obec.

„Jsou to jen drobné věci jako přednášky, školení finanční gramotnosti a podobně. Máme tady i hudební kroužek. Průběžně ale vila využívána není, což je samozřejmě škoda,“ přiznal starosta, který nyní plánuje oslovit sociální organizace ze širšího regionu, zda by ve Vápenné nezajišťovaly služby.

„Samozřejmě budeme potřebovat na tuto činnost dotaci, protože obec by si sociální služby v takovém rozsahu nemohla dovolit. Když seženeme peníze, věřím, že budovu nakonec obsadíme,“ dodal.