Vánoční veletrhy odstartovaly. Show zajistí Láďa Hruška, uvaří i studenti

Vánoční trhy už od začátku prosince vládnou centru Brna. Adventní atmosféru, stánky plné zboží, lákavé občerstvení i zajímavý program lidé ode dneška najdou také na výstavišti.

Ty patří mezi největší prodejní akce svého druhu. V pavilonech F a G1 se usadilo více než 300 prodejců, na jednom místě příchozí pořídí jak hodnotnější dárky, tak různé maličkosti pro své blízké.

„Ve dvou pavilonech nakoupíte módu, kosmetiku, dekorace, vybavení do domácnosti, ale samozřejmě i hračky, knihy a mnoho dalšího. Chybět nebudou ani výrobky chráněných dílen, jejichž koupí zároveň pomůžete potřebným,“ vyjmenovala mluvčí veletrhů Markéta Kamenická.

Na Vánočních veletrzích budou k mání rovněž věci, které v běžných obchodech lidé nekoupí. Na tradiční řemeslnický jarmark se chystá 35 řemeslníků ze všech koutů České republiky. Přivezou například dekorace ze skla, dřeva, mechu, textilu či keramiky nejen pro krásnou vánoční výzdobu.

Chybět nebudou ani tradiční svíčky, bylinné čaje, ručně malované perníčky nebo korálky a náušnice z pryskyřice. Na řemeslných stáncích lze vybrat originální dárky jako plátěné tašky a baťůžky, zimní čepice s LED světlem nebo malovaná trička. Radost udělají i šperky Swarovski nebo výrobky z keramiky.

Veletržní workshopy: kulinářské speciality i vánoční dílna

K Vánocům patří i dobré jídlo. Skutečné gastronomické zážitky návštěvníkům připraví žáci jihomoravských odborných středních škol. „Veletržní kuchyňské studio podporované Jihomoravským krajem zavoní specialitami, o jejichž přípravu se pod dozorem svých mistrů postarají žáci škol ve Slavkově u Brna, Bzenci, Znojmě a Brně,“ uvedla Kamenická.

Chystat se budou třeba vánoční nápoje, vánoční cukrářské speciality, vánočka, kapr nebo pokrmy spojené s domácí zabijačkou. Dozvíte se, jak na vyřezávání z ovoce a zeleniny, výrobu adventního věnce, a žáci odborných škol ve Cvrčovicích a Znojmě poradí s vazbou květin.

Na pódiu v pavilonu F bude nakupující po celou dobu trhů bavit řada vystoupení. Už dnes zahraje František Nedvěd s kapelou Tie Break. V sobotu 7. prosince se návštěvníci mohou těšit na moderátorku Zuzanu Bubílkovou, hudební uskupení Cimballica, Vánoční koncert Karel Gott Revival Morava, ohnivou show a další lákadla.

V neděli 8. prosince přijde na řadu vánoční koncert Josefa Laufera, ve středu 11. prosince vystoupí Poutníci a v sobotu 14. prosince program vyvrcholí koncertem Jitky Zelenkové. V Brně se o adventu zastaví také známý kuchař-amatér Láďa Hruška. Svou gastronomickou show rozjede v pavilonu F, v kuchyňském studiu se od 11 a 15 hodin podělí o řadu kulinářských vychytávek.

Vystaví obří komiks k výročí revoluce

K Vánocům patří tradiční perníčky a ty se neobejdou bez medu. Na veletrzích proto nebudou chybět včelaři. Předvedou třeba, jak se odlévají a motají svíčky, zájemci si prohlédnou i typické včelařské pomůcky a nářadí. Včelaření se totiž v poslední době stává velmi populárním koníčkem.

V rámci oslav 30. výročí sametové revoluce bude na Vánočních veletrzích v blízkosti pódia v pavilonu F vystaven obří barevný komiks Dějiny udatného národa českého. Dílo Lucie Seifertové o rozměrech 2 x 70 metrů je desetkrát větší než stejnojmenná kniha a váží skoro jednu tunu.

Jak název díla napovídá, vydáte se na vtipnou a veselou procházku českými dějinami, a to od pravěku až po současnost. Podle autorky Lucie Seifertové se jedná o nejdelší knihu na světě. Ani letos nebudou na Vánočních veletrzích chybět obrazy, obrázky, vánoční přání, keramika a jiná autorská díla Jaroslavy Fišerové.

Letošní 43. ročník Vánočních veletrhů se koná od 6. do 15. prosince, lidé mohou přijít denně od 9 do 18, poslední den do 16 hodin. Připraven je i moderní dětský koutek včetně zázemí pro kojící maminky, zaparkovat lze přímo v areálu a zdarma.