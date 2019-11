Vánoční strom pro Tábor je příliš velký, přes noc musel zůstat na kamionu

Technické služby proto hledají další způsob, jak jedli usadit, aby byla dostatečně zabezpečená. „Je to krásný strom, ale také hodně těžký. Práce v pondělí přerušila tma a v úterý se bude pokračovat,“ potvrdil mluvčí radnice Luboš Dvořák.

Jedle původně měřila přibližně 17 metrů. Už na začátku ji museli zaměstnanci technických služeb zkrátit asi o pět metrů. Její převoz historickým centrem byl velmi složitý. Na místě pravděpodobně bude nutné strom ještě o něco zkrátit, pokud se nepodaří vymyslet jiné řešení.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu je naplánované na pátek 29. listopadu od 17 hodin.

Tábor už má také připravený adventní program. Pojmem je například staročeský vánoční trh na Žižkově náměstí. Návštěvníci se mohou o víkendu 14. a 15. prosince těšit třeba na dva živé velbloudy, kteří budou součástí akce.



„Trh je unikátní v tom, že na jednom místě je 110 rozdílných řemeslných stánků z celé České republiky. Nebude chybět přehlídka starých vánočních zvyků, hudební program, kolotoč pro děti, dílnička a nebeští andělé,“ upozornila Radka Šimková, vedoucí oddělení kultury táborské radnice.

Živý betlém na Žižkově náměstí

Ve čtvrtek 5. prosince pak bude opět na Žižkově náměstí čertovský zábavný program s nadílkou od Mikuláše a součástí bude i pekelná show a hudební pohádka „O polepšeném čertovi“ plná nebeských i pekelných písniček.



Adventem ožije i náměstí T. G. Masaryka, kde vyroste od 2. do 23. prosince šest prodejních stánků, slámový betlém a Ježíškova kancelář, kde děti mohou Ježíškovi napsat vzkaz a dospělí ochutnat u stánku medovinu.



„Novinkou bude v předvečer zlaté neděle 21. prosince od 14 do 18 hodin živý betlém na Žižkově náměstí. Chybět nebudou živá zvířátka, trubači zahrají každou celou hodinu známé kolegy a pastýř bude vyprávět, jak to bylo s Ježíškem a proč slavíme Vánoce,“ doplnila vedoucí oddělení kultury.

Mikulášská jízda na železnici vyrazí 7. prosince. Odjezd z vlakového nádraží v Táboře je v 15.25 hodin, odjezd z Bechyně v 18.26. Cestující sveze historická lokomotiva Bobinka, která pojede po nejstarší elektrifikované trati Tábor – Bechyně za doprovodu Mikuláše, anděla, čerta a nadílkou pro děti. Cena zpáteční jízdenky je 100 korun, pro děti od šesti do patnácti let 50 a do šesti let 25 korun.

Na 7. prosince je v Galerii 140 připravené i divadelní představení pro děti do deseti let s názvem Podivuhodné Vánoce. Vstupné je zdarma.

Lákavý je koncert s názvem „Sezimák zpívá gospel“ pod vedením sbormistra Jiřího Folty. Ten se uskuteční 8. prosince ve 14.30 a 15.30 hodin před zemědělskou školou na náměstí T. G. Masaryka. A gospel zazní ještě jednou, a to 19. prosince od 19.00 hodin v kostele sv. Filipa a Jakuba v parku Pod Kotnovem, kde vystoupí Zuzana Stirská a Fine Gospel Time.

Bude to koncert plný známých vánočních melodií, koled, semaforských songů včetně Purpury. A to vše v netradičních úpravách i podání. Vstupné v předprodeji je 200, na místě 250 korun.

Nejrůznější program není určený většinou jen pro děti, ale také pro seniory. Ti mohou vyrazit do hotelu Dvořák na posezení s programem a občerstvením, které se koná 11. prosince od 10 hodin. Vzhledem k omezenému počtu míst je třeba zakoupit lístek za 20 korun v předprodeji v infocentru města 2. prosince od 8 hodin.

Vánoční zpívání táborských škol se uskuteční 12. a 17. prosince od 16 hodin opět na náměstí TGM. A zpívat se bude na Štědrý den dopoledne i na Žižkově náměstí, kde přitom budou také rozdávat betlémské světlo. A večer od 21 hodin tam bude štědrovečerní vytrubování v podání Žesťového souboru Swing Band Tábor.