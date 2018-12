Firmy odměňují před Vánoci zaměstnance penězi i balíčky

Zatímco některé například vyplácely mimořádné odměny, jiné si je hýčkaly celý rok. Letos to byla i společnost Sokolovská uhelná, která je největším zaměstnavatelem v regionu. Lidé od ní sice tradiční jednorázovou odměnu nedostali, to ale neznamená, že o ní přišli.

„Tuto koncepci jsme zapracovali do takzvané pevné složky mzdy, do tarifů pro kolektivní smlouvu na rok 2018,“ vysvětlil předseda odborářů Jan Smolka. Třináctý a čtrnáctý plat v Sokolovské uhelné činil 30 tisíc korun na zaměstnance, což je 2,5 tisíce měsíčně.

„Myslíme, že je to pro zaměstnance výhodnější, protože jde o nárokovou složku a nepodléhá rozhodnutí vedení společnosti, zda ji lze či nelze vyplatit,“ doplnil Jan Smolka.

Na základě kolektivní smlouvy mohli i letos pracovníci čerpat během celého roku různé benefity, ať už šlo například o návštěvy fitness centra nebo výhody ze sociálního fondu ve výši 24 milionů korun. Benefity dostali od odborářů také členové odborových svazů.

Přilepšení se dočkají i lidé pracující pro Witte Automotive, která je druhým největším zaměstnavatelem v kraji. „Witte Automotive letos opět vyplatí svým zaměstnancům roční odměny, které dostanou již ve mzdě za listopad. Kromě našich standardních benefitů, kterých není málo, poskytujeme našim zaměstnancům navíc ještě například vitamínové balíčky, letos nově vánoční balíčky a každoročně uvolňujeme finanční prostředky na teambuildingové aktivity,“ vyjmenovala mluvčí společnosti Michaela Matuchová.

Tyto prostředky zaměstnanci podle ní často využívají na vánoční týmová setkání, což je bráno také jako odměna pro zaměstnance, se kterou mohou naložit dle vlastního uvážení. Třeba ji věnovat na dobročinnost.

Drobné pozornosti by se měli dočkat lidé, kteří pracují v regionálních špitálech. Karlovarská krajská nemocnice (KKN) zvažuje alespoň malé poděkování. „S naší ekonomickou situací nebudeme vyplácet třinácté a čtrnácté platy, zvažujeme pro nízkopříjmové zaměstnance s minimální mzdou nějaký potravinový balíček,“ uvedla předsedkyně představenstva KKN Jitka Samáková.

Věcné odměny pro lidi na zejména nízkopříjmových pozicích chystá také společnost Nemos, pod kterou spadá například ostrovská či sokolovská nemocnice. „Konkrétně těm lidem, kteří slouží, nosíme před Štědrým dnem velké balení ovoce, kávy, sušenek, perníčků a podobně, dostávají od nás také vánoční večeři zdarma,“ řekla mluvčí Markéta Singerová. Malý dárek chystá zaměstnancům třeba také sklárna Moser.

Podle ředitele krajské hospodářské komory Stanislava Kříže zdejší firmy ještě stále prožívají poměrně dobré časy. „Nemáme žádné signály, že by se jim nedařilo. Naopak všichni touží po zaměstnancích, takže to je neklamné znamení, že zakázek je zatím dost. Co vím i od zaměstnavatelů, se kterými mluvím, říkají, že by zvládli klidně i více zakázek, ale nemají lidi,“ informoval.