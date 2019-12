Vánoční strom vyjel z Brodu přes půl Evropy, rozzáří se u Severního moře

„Nápad vznikl na popud cechu cukrářského z Brielle, rozvinul ho pak náš partnerský výbor,“ začíná s vysvětlováním, kde se neobvyklý nápad vzal, dlouholetý brodský zastupitel a nynější ředitel městského kina a divadla Tomáš Hermann, jenž se o družbu obou měst roky stará.

Obě strany tenkrát hledaly způsob, jak předvánoční čas v historickém městečku oživit. A pěkný vánoční strom byl ideálním nápadem.

„Jenže část Holandska, kde Brielle leží, je placka. Nejsou tam lesy, natož jehličnaté. Sehnat pěkný vysoký vánoční strom je tam obtížné. Tak jsme se domluvili, že strom věnujeme z Brodu,“ vypráví Hermann.

Spolupráce takto funguje zhruba dvanáct let. Havlíčkobrodské technické služby každoročně uříznou vánoční stromy hned dva. Jeden postaví na brodském Havlíčkově náměstí. Druhý připraví ve svém areálu k odvozu.

Na počátku prosince si ho tu vyzvedne briellský kamion, který se do Holandska vrací prázdný po vykládce ve východní Evropě.

„Dopravu stromu do Holandska bere spediční firma jako sponzorský dar a zároveň jako prestižní záležitost,“ říká Tomáš Hermann.

Letos se v Brielle rozzáří smrk stříbrný, který ještě donedávna stál před rodinným domem v Chotěbořské ulici. „Majitel nám ho daroval. Už byl příliš velký, bylo riziko, že se zřítí na dům. Dříve či později by musel pryč,“ pravil vedoucí údržby zeleně brodských technických služeb Radek Stejskal.

Strom byl vysoký kolem osmnácti metrů, vážil jednu a půl tuny. Rostl jen dva metry od stěny domu, který už dávno převyšoval. Problémy navíc způsobovaly kořeny, které tlačily na septik. Pro potřeby transportu a vztyčení na briellském náměstí byl strom zkrácen na dvanáct metrů.

Smrk se v Brielle rozzáří při slavnosti světel přesně za týden

Letos bude dopravci jeho převoz do Brielle trvat déle než obvykle. Zatímco v minulosti vyrážel transport z Brodu počátkem týdne, letos naopak v jeho závěru. Převoz tak vedle nutných bezpečnostních přestávek řidiče naruší i nedělní zákaz jízdy kamionů v Německu. Do cíle by se strom měl dostat až v pondělí ráno.

„Delší cesta stromu nikterak neublíží. K transportu je ideální počasí, v němž by smrk vydržel ještě mnohem déle,“ poznamenal Stejskal.



Po vztyčení na náměstíčku Markt přímo naproti radnici ho místní ozdobí a přidají i světýlka. Největší slávy se strom dočká v pátek 13. prosince večer, na kdy je při slavnosti „Lichtjesavond“ naplánováno jeho rozsvícení.

Jak už bývá obvyklé, ani letos nepojede strom z Brodu osamocen. Do Brielle rovněž putuje vánoční cukroví, jež pečou tradičně cukráři z Obchodní akademie a hotelové školy.

„Stejně tradičně posíláme spolu se stromem drobné dárečky pro briellské školáky, kteří malují obrázky k výzdobě stromu. Dárečky připravily naše základní a umělecké školy, jimž také patří naše poděkování,“ dodal Tomáš Hermann.