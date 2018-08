Na nás nikdo nemá, tvrdí Kapitán brněnského Vaňkovka gangu

„Funguje to asi takhle. V Brně jsou party děcek, které se nemají rády. Napíšou si přes sociální sítě, že dají bitku. Vezmou nože, teleskopy, boxery. Prostě, co mají po ruce a jdou proti sobě,“ takovým způsobem popisuje situaci mezi brněnskými dětskými gangy šestnáctiletý chlapec, který si nechává říkat Kapitán. Sám vede takzvaný Vaňkovka gang, o jehož řádění MF DNES informovala.

Rozhodl se promluvit, protože se cítí dotčený a považuje se za hodného chlapce. O Vaňkovka gangu se začalo hovořit poté, co v brněnských Bohunicích zkopali čtrnáctiletého chlapce do hlavy. Existuje několik svědectví, incident totiž viděli místní. A otevřeně o něm mluví i zdejší děti, které u napadení kamaráda byly. „Ne, to není pravda. Byl to konflikt mezi dvěma kluky, sám jsem byl od krve a mám něco s nosem a nikdo nic neřeší. Jsem férový, když je to konflikt, tak to vyřešíme mezi sebou a nestěžuju si policajtům. Jenže oni neumí uznat prohru…,“ tvrdí mladík, který různá moudra s oblibou ventiluje na sociálních sítích.

Popisuje se jako bezproblémový mladík, který není žádný chuligán a vždycky se snaží usměrňovat situaci. „Jsme jen hodné děcka, co chodí ven. Nikdy jsme neměli s nikým problém,“ říká. Zároveň přiznává, že se sami pojmenovali jako Vaňkovka gang, protože chodili do stejnojmenného obchodního domu. „No, ale říkat nám tak vlastně začaly děcka z Bohunic. Prý jsme gang. Asi mají rádi Ameriku, víte?“ poznamenává chlapec, který komunikuje přes sociální sítě. K schůzce nechtěl svolit. Přesto se osobně sešel alespoň s bohunickým starostou Antonínem Crhou (KDU-ČSL), který chtěl v městské části nastolit klid. „Nechal si říkat Kapitán. Bylo u toho i několik dalších dětí,“ vzpomíná starosta.

I z toho se ale mladík vykrucuje. Prý není žádná hlava gangu, ani ho nemusí nikdo poslouchat. „Snažil jsme se to starostovi vysvětlit. Myslel si, že si z něho dělám srandu,“ vyvrací informaci, že je šéfem gangu. Přestože se na facebooku stylizoval vizáží do drsného mladíka. Profil si zrušil včera poté, co se sociálními sítěmi začaly šířit informace o jeho identitě. Bohuničtí dokonce začali formovat domobranu. „Jak tady bývalo krásně, teď abych zase dítě zavírala doma,“ postěžovala si jedna z obyvatelek Bohunic. Takové reakce se na sociálních sítí přibývají neustále.

Pochybnosti o pravdivosti mladíkových tvrzení vzbuzuje především fakt, že řádění Vaňkovka gangu delší dobu mapují státní i městští policisté. Kriminalistům se daří ztotožnit členy. Po internetu se šíří informace o dalších napadeních. Například předevčírem došlo ke konfliktu mezi mužem a mladíky na dětském hřišti v Oblé ulici v Novém Lískovci.

„Muž měl řeznou ránu v obličeji. Podle popisu pak policisté v okolních ulicích dohledali celou partu a předali případ kriminalistům. Podle předběžných zjištění muž napomenul omladinu za nevhodné chování na hřišti, ta si to nenechala líbit a došlo k verbálnímu a drobnému fyzickému konfliktu. Ten později ještě vygradoval na ulici a skončil pořezáním rozbitou lahví,“ přiblížil brněnský policejní mluvčí Pavel Šváb. Kriminalisté nyní zjišťují, zda má tento případ s gangem nějakou souvislost.

„Jsme obyčejná parta“

Už dříve přitom podle všeho gang napadl i muže v Bohunicích, který chtěl jít jen posedět do hospody. V pondělí pro změnu někomu vzali a spálili boty. Mladík ale tvrdí, že vlastně za nic nemůžou.

Bohunická mládež má prý na ně nervy, protože na rozdíl od nich drží při sobě. „Provokují nás a nenecháme si srát na hlavu. Postupně vybírají gangy po Brně, které chtějí zrušit. Protože dobře ví, že na nás nikdo nikdy neměl, tak chtěli být první, kdo nás zasáhne. Měli jsme všehovšudy dva konflikty, které prohráli, tak nás šli schválně udat. Jinde v Brně problémy nemáme,“ hájí svou partu a obratem přes messenger posílá snímek z mobilu, kde mu píše nějaký chlapec z Bohunic. „Kde jste vy mr..y z gangu?“ ptá se mladíka. „Vidíte, jak nás provokují,“ poznamenává údajná hlava Vaňkovka gangu.

„A že nás má být až 130? To taky není pravda. Jsme obyčejná asi patnáctičlenná parta,“ popírá svědectví dětí, které kontaktovaly vedení Bohunic s tím, že už nechtějí být členy gangu a bojí se.

Tvrdí, že s policií nikdy neměl potíže a nikdo ho ani nevolal k výslechu. „Dokonce jsme jeli do Bohunic situaci řešit, abychom se usmířili, dál se situace nehrotila a byl klid. Vlastně jsme všichni kamarádi,“ nechápe mladík rozruch v posledních dnech, který se šíří mezi lidmi.

V 90. letech v Brně řádil takzvaný Johny Kentus Gang, kvůli kterému se šířil strach v tamních ulicích. Šlo o partu chuligánů známou kontroverzními akcemi. „Vím o nich, ale rozhodně nejsou našim vzorem. Nejsme žádní chuligáni,“ odpovídá mladík z Brna na poslední otázku a odpojuje se.

Problematickým dětem se dlouhodobě věnují odborníci z brněnského Nízkoprahového klubu Likusák. Jeho vedoucí Jan Kopic potvrzuje, že po Brně se skutečně pohybují party děcek, které se nemají moc rády a podle toho to pak dopadá. „Máme na starosti sedm městských částí, chodíme do terénu a setkáváme se s mládeží, která mluví o znepřátelených skupinách. Navzájem si domlouvají konflikty, které mají různý průběh. Mnohdy nemají ani žádný hlubší důvod, jde čistě jen o zábavu,“ nastínil Kopic, co se v Brně odehrává mezi mládeží.

Kdo se stane svědkem napadení, má okamžitě kontaktovat policisty. „Když budou jen provokovat, raději si jich nevšímejte. Násilí není řešení,“ vzkazuje.