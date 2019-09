Ve Valašském Meziříčí hořel byt, dva muže z něj zachránili policisté

Požár v bytě v šestém nadzemním podlaží paneláku na ulici Zdeňka Fibicha na sídlišti ve Valašském Meziříčí vypukl v úterý před devátou hodinou ranní. Na místo vyrazili místní profesionální hasiči i dobrovolné jednotky z okolí, ještě před nimi ale dorazila zdejší policejní hlídka.

„Z bytových dveří se valil kouř a objevovaly se plameny. Na místě bylo několik obyvatel a nachystaná hadice z hydrantu. Policisté vykopli dveře a začali prostor bytu kropit vodou. Po chvíli si všimli uvnitř bytu pohybu. Jeden z policistů vstoupil do bytu a osobu oslovil. Muž policistu následoval a společně se z bytu dostali,“ uvedl vsetínský policejní mluvčí Vladislav Malcharczik.

Pro druhého muže policista musel dojít. „Znamenalo to vstoupit dále do bytu plného kouře a ohně. Muže našel v další místnosti malátného neschopného pohybu. Nezbylo mu nic jiného než muže vytáhnout ven. Podařilo se. To už na místě zasahovali hasiči. Muže si převzali zdravotníci a převezli je do nemocnice,“ poznamenal policejní mluvčí.

Hasiči v dýchacích přístrojích uhasili požár jedním proudem vody, následně odvětrali prostor přetlakovým ventilátorem a s termokamerou měřili teplotu stavebních konstrukcí.

„Požár poškodil čtyři byty v blízkosti hořícího bytu, v němž navíc prasklo potrubí ústředního topení. Než byl přívod vody v topení zastaven, došlo k zatečení vody do dalších čtyř bytů, kde je proto dočasně odpojen přívod elektrického proudu,“ uvedl krajský mluvčí hasičů Roman Žemlička.

Příčinu požáru společně zjišťují hasiči a policisté. Požár způsobil škodu, která byla předběžně vyčíslena na milion korun.