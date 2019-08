Na most v Meziříčí najedou naplněné náklaďáky, prověří jeho stav

„Most potřebuje opravu a zkouška je jednou z metod, jak zjistit jeho přesný stav a určit rozsah oprav,“ vysvětlil šéf Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

V době mezi 12. a 17. hodinou proto bude most v ulici Vsetínská uzavřen. Obousměrná objízdná trasa povede přes ulice Sokolská a Nádražní.

Zavřený bude i prostor pod mostem, tedy tržnice a parkoviště, a to už od osmi hodin ráno.

Dvě stovky mostů, jež jsou součástí silnic první třídy a dálnic ve Zlínském kraji, silničáři kontrolují v pravidelných intervalech. Jejich stav známkují na stupnici od jedné do sedmi. Zmíněný most má aktuálně známku 5, směřuje tedy k rekonstrukci.

Zároveň je to stavba s přepjatou nosnou konstrukcí, na něž se v současné době soustřeďují kontroly napříč republikou.

Ve Zlínském kraji jich je celkem pět. Dva v Meziříčí a tři tvoří součást obchvatu Vsetína. Podle předběžných výsledků je tento meziříčský most v nejhorším stavu. „Není to ale tak, že by hrozilo zřícení,“ ujistil Chudárek.

Více prozradí výsledek sobotního testu. V jeden okamžik na most najedou plně naložená nákladní auta. Rozestaví se v předem vypočítaném počtu na konkrétní místa.

Měřáky zjistí jejich hmotnost a prohnutí mostu. Jakmile odjedou, zaznamenají ještě údaj o tom, za jakou dobu se konstrukce vrátí do původní polohy.