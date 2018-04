Valašské Klobouky zřídí Seniortaxi

9:38

Od června tohoto roku začne po Valašských Kloboukách přepravovat pasažéry nová služba Seniortaxi. O jejím zřízení rozhodli zastupitelé na svém středečním zasedání. Speciální dopravu budou moci využívat lidé nad 65 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P bez věkového omezení, a to například při svých cestách k lékaři, na úřady, k vlakovému nádraží, do kostela a podobně. Jednosměrná jízdenka po městě bude stát 20 korun, jízdenka do místních částí Lipina, Smolina a Mirošov pak cestujícího vyjde na 25 korun.