Valašské Klobouky připravují službu Seniortaxi, zájem prověří dotazníkem

9:17

Starší spoluobčany by mohl po Valašských Kloboukách v průběhu tohoto roku začít přepravovat speciální automobil Seniortaxi. Město nyní zjišťuje zájem cílové skupiny obyvatel, a tak v únorovém čísle Klobuckého zpravodaje vydává dotazník, v němž mohou senioři nad 65 let vyjádřit svůj názor na potřebnost této dopravní služby. Seniortaxi by si lidé mohli objednávat k cestám na úřady, k lékařům, do obchodů a podobně.