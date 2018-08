Ve staré budově ve Valašských Kloboukách vznikne také sdílená kancelář

„Je to způsob, jak podpořit začínající firmy, lidé si tam uvaří kávu, připojí se k internetu a mohou pracovat nebo pořádat obchodní schůzky, aniž by museli mít vlastní prostory,“ uvedla starostka města Eliška Olšáková.

Budova, která se začala stavět v roce 1989, má pro místní lukrativní polohu na nároží ulic 2. května a Československé armády.

„Je to taková brána do centra města a památkové zóny,“ popsala Olšáková.

Jenže právě v tom je problém. Místo, kterým se město chce chlubit, stavba dlouhou dobu hyzdí.

Návrh počítá s kavárnou, bistrem i terasou pro veřejnost

V současné době je v soukromých rukách, radnici se přesto podařilo dostat ji na národní seznam brownfieldů. Tím se otevřela cesta k čerpání dotace na její proměnu a město požádalo o 30 milionů korun.

Ještě předtím ale vyjednalo možný odkup budovy. Majitel se písemně zavázal, že ji prodá právě jen v případě, že město získá dotaci na přestavbu. Cena je sedm milionů korun.

Plán, který připomíná akci kulový blesk, má ještě jeden sporný moment. I na něm už se ale pracuje.

„Od zastupitelů zazněly obavy z nejistého statického stavu objektu. Projektová příprava proto začala právě jeho posouzením, a pokud by se ukázalo, že je špatný a navýší rozpočet, od záměru bychom ustoupili,“ sdělila Olšáková.

Stavební povolení, byť vydané před 19 lety, je stále platné, což by zásadně urychlilo přípravu rekonstrukce. Po ní by přízemí budovy poskytlo prodejní plochy, patro kanceláře a pod střechou by vznikl sdílený prostor.

Obnova se má uskutečnit podle návrhu architektonického studia Jan Hanousek Architekti, které zvítězilo v architektonické soutěži radnice. Chátrající stavba se má proměnit na inspirativní podnikatelské prostředí s kavárnou a bistrem, kancelářemi pro inovativní firmy i multifunkčním prostorem s terasou pro veřejnost.