Náměstí univerzity v Hradci by mohlo být Havlovo. Minulý návrh narazil

Nápadů byla přehršel, vyšla jen Havlova lavička Lavina nápadů, co všechno by se v Hradci Králové mělo jmenovat po Václavu Havlovi, se utrhla bezprostředně po exprezidentově skonu v prosinci 2011 na Hrádečku. Tehdejší primátor Zdeněk Fink navrhl náměstí Svobody, lidovecký předseda Pavel Bělobrádek knihovnu, biskupství Žižkovy sady, náměstek primátora a současně jeden ze studentských vůdců Jindřich Vedlich byl rovnou pro Velké náměstí, jeden zastupitel lobboval za bezejmenné náměstíčko před magistrátem a čtenáři iDNES.cz v anketě vybrali novou lávku přes Orlici. Nevyšlo nic a Hradec Králové má jen Havlovu lavičku ve Wonkově ulici a neoficiálně i dvoreček u Klicperova divadla. Pozadí hlasování o přejmenování náměstí Svobody v červnu 2012 ještě dnes v několika aktérech vyvolává hořkost a mimo jiné odhaluje, že nebylo daleko k pádu tehdejší koalice. Přejmenování 26. června neprošlo o jediný hlas. Koalice byla jednotná s výjimkou tří zastupitelů ODS. To byl spouštěč rebelie prvního porevolučního primátora Martina Dvořáka. A nezůstalo jen u jeho emotivního projevu a předčasného opuštění jednacího sálu. „Začal jsem zlobit, protože jsem chtěl, aby VPM vystoupila z koalice a dál s ní hlasovala jen tehdy, když to uzná za vhodné a správné,“ vzpomíná Dvořák na sedm let starý rozkol v koalici a na jeho rozkmotření s VPM: „Vystoupení z koalice odmítli moji kolegové sedící ve správních radách a různých komisích a výborech.“ Dvořákovo zlobení zašlo dokonce tak daleko, že si svůj mandát na půl roku odstěhoval do New Yorku, kde se stal generálním konzulem a zasedání zastupitelstva pro něj přestala existovat: „Koalici jsem opravdu vytrestal, můj hlas jim chyběl, ale výsledkem bylo jen posílení vlivu komunistů, kteří začali koalici vydírat. Takže jsem mandát asi po půl roce pustil a už se do zastupitelstva nevrátil.“ Václav Havel se do zastupitelstva opět vrací a primátor pevně věří, že nejen ODS, ale celá koalice, už bude jednotná.