V úterý proběhne na Masarykově náměstí v Ostravě Masopust

„Masopust Ostrava 2018 by si neměl nechat ujít nikdo, kdo se chce pobavit, odvázat, užít si společný čas s ostatními dobře naladěnými lidmi a stát se alespoň na chvíli součástí tradic našeho regionu,“ zve starostka Petra Bernfeldová na oblíbenou akci podporovanou obvodem.



„Masopustní rej se v průběhu deseti let svého konání zařadil k městským slavnostem, bez nichž si už centrum Ostravy nedokážeme představit. Dokonale totiž zapadá do jejího kulturního a společenského dění. Mottem letošního masopustu je navíc heslo Ať žije republika!, které připomíná sté výročí vzniku státu, v němž společně žijeme. A to je další důvod k oslavám!“

Hlavní program Masopustu začne na pódiu Masarykova náměstí v 15 hodin. Jeho součástí bude již tradiční slavnostní předání masopustního práva účastníkům z rukou starostky obvodu Petry Bernfeldové v 16:30 hod. Začátek maškarního průvodu ulicemi centra Moravské Ostravy, do kterého se může zapojit kdokoliv z řad veřejnosti, je stanoven na 17 hodin z Masarykova náměstí. Po 18 hodině Masopust uzavřou tradiční scénky zabíjení kozla, pochovávání basy a nadcházející období půstu předznamená smuteční průvod s basou kolem náměstí.

Více informací najdete na: www.masopustostrava.cz.