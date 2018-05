V sobotu bude v Litoměřicích zahájen Týden přírody a myslivosti

10:01

Přehlídka trofejí, ukázka vábení zvěře či výstava nožů, to jsou jen střípky z programu „Týdne přírody a myslivosti“, jež proběhne od 19. května do 24. května v Litoměřicích. Výstava mysliveckých trofejí se bude konat v areálu výstaviště Zahrady Čech v pavilonu K vždy v době od 9 do 17 hodin.