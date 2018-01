V roce 2018 opraví Kraj Vysočina minimálně dvacítku mostů, dojde i na jihlavský „tankodrom“

Realizace stavby bude společná se statutárním městem Jihlava na základě smlouvy o společném postupu, kterou by mělo Zastupitelstvo města Jihlavy schválit začátkem února. Po vysoutěžení dodavatele je připravena tuto stavbu okamžitě provést, a to včetně opravy mostu na hranici obytné části a zahrádkářské kolonie. Tato a další více než desítka stavebních akcí budou podpořeny penězi z disponibilního zůstatku hospodaření Kraje Vysočina ve výši 150 miliónů korun.

V roce 2018 je zatím v plánu rekonstrukce cca dvacítky krajských mostů, financování sedmi z nich je připraveno z krajského rozpočtu po zapojení disponibiliního zůstatku hospodaření kraje z minulého roku. Mezi těmito mosty figuruje i zatím jediný uzavřený most v regionu na silnici III. třídy v Mírovce. Mosty a také opěrné zdi navržené na opravy jsou ve špatném technickém stavu, mosty většinou ve třídě V. - VI. ze sedmibodové stupnice. Jejich stav se v posledním roce zhoršil, v budoucnu by mohlo odložením oprav dojít k omezení jejich využívání. V letošní stavební sezóně je k opravám připraven most na silnici III/36055 Baliny, III/40511 Radonín, opraven bude také most v Chyšce nebo v Eši.

150 miliónů korun na tyto opravy musí ještě schválit krajské zastupitelstvo, které zasedne začátkem února.