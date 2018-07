V Poliččce budou cestovat kolem světa

V sobotu 28. července 2018 se ráno otevřou dveře muzea a zavřou se až v pozdních hodinách. Spolu s rodinou zde můžete strávit celý den a nenechat si tak ujít opravdové zážitky, které vám přinese nabitý program.

A na co se můžete těšit pokud se rozhodnete přijít?

Dopoledne od 9.00 hodin je připraveno PUTOVÁNÍ MUZEEM ZA SKŘÍTKY expozicemi muzea za českou historií a trvat bude až do oběda. Návštěvníci si na vlastní kůži vyzkouší tíhu brnění a krásu historických šatů. Zastřílí si na historický terč Spolku poličských ostrostřelců a to z laserové pistole, Obličej si nechají ozdobit malbami z různých koutů světa. Vyrobí si teleidoskop, díky kterému bude pohled na svět mnohem zajímavější a dájí život historickému kolíčku na prádlo, ze kterého udělají panenku či panáčka. Připraveno toho je opravdu mnoho a bavit se budou děti i rodiče.

Od 13.00 do 15.00 hodin si v rámci DÍLNIČEK procvičíte svojí zručnost skládáním rozličných motivů z papíru formou tradičního japonského umění ORIGAMI. Malí nebo velcí si složí květinu, dinosaura, krabičku a mnoho dalšího. Vyrobit si budou moci i ASIJSKÝ KLOBOUK, který má původ v jižní a jihovýchodní Asii a jehož kuželovitý tvar má sloužit k tomu, aby ochraňoval hlavu před sluncem a deštěm. Těšit se mohou i na hravé koutky inspirované různými oblastmi světa.

Horký letní den poté ochladí od 15.00 do 16.00 hodin SIBIŘSKÁ LEDOVÁ SHOW. „Víte, že kapalný dusík má teplotu téměř - 200°C? Podobnou teplotu bychom našli nejblíže na Saturnově měsíci Titanu. Zamrzlý svět může v mnoha ohledech překvapit. Zajímá vás, jestli se zlomí Eskymákovi pes v zatáčce? Zda drncají na Sibiři autům kola a jak nejrychleji krájet a zametat mlhu?“ zvou na své vystoupení zaměstnanci Úžasného Divadla Fyziky z Brna.

V 16.00 hodin se podíváme do rozpálené země v rámci DIVADÉLKA PRO DĚTI. Připravena je AFRICKÁ POHÁDKA. A o čem vlastně bude? Na severu Afriky je velké vedro a poušť, kde nic neroste a vypadá to, že se tam ani nic neděje. Ale to je jenom zdání. U staré studny se to mele – kunamanský kupec a mládenec Voharia se právě perou, o co? To se nesmí prozradit! A jak to tak bývá - kdo chce moc, nemá nic a to platí všude, i v Africe. Naštěstí je kolem toho veliká legrace, že se tomu zasmějí děti, dospělí i celá africká vesnice i muzeum.

Uvolnění a naladění se na letní vibrace čeká návštěvníky od 17.00 hodin. Vystoupení, do kterého se může zapojit každý - BUBNY, TANEC, TO JE MAZEC se nese v afrických rytmech, které jsou příjemné k pohybu, (poznání) i odpočinku.

Pro ty co nebudou mít dost a nebudou chtít spát je připraveno letní kino ČERTOVINY, jenž putování zase vrátí zpátky k nám, a to do nedalekého pekla Čertovina, kde se pohádka Zdeňka Trošky natáčela. Ve 21.30 hodin začne příběh o tom, jak se jednou v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, spěchali a klopýtali, prostě hotový blázinec. Toho zmatku využili dva mladí čerti, kteří schválně ještě víc při uklízení překáželi. A pak se to stalo. Jeden zakopl, padl na druhého a oba povalili kotel s hříšnou duší. Ta se rozběhla k otevřené bráně a než se kdo nadál, byla pryč. Luciper se rozhodl pro trest – čerti musí jít na svět a každý přivést do pekla jednu hříšnou duši. Pak jim bude odpuštěno.

Více nformací naleznete na: www.cbmpolicka.cz