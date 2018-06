V Pisárkách vyvrcholí letošní soutěž mladých cyklistů ČR

„Znalosti a dovednosti si změří čtyřčlenná družstva děvčat a chlapců ve věku od 10 do 12 let a ve starší kategorii dívky a kluci od 12 do 16 let. Startovat bude 112 závodníků,“ uvedl Pavel Čížek, garant celostátního finále. Jižní Morava bude mít zastoupení ze dvou škol, a to z Jevišovic a z Kravska na Znojemsku. Postoupily ze základních, okresních a krajských kol.

Soutěž každoročně vyhlašuje oddělení Ministerstva dopravy ČR pro bezpečnost silničního provozu BESIP v součinnosti s dalšími složkami. Letos převzal nad ní záštitu i brněnský primátor Petr Vokřál.

Čtyřčlenná družstva budou soutěžit z teorie a praxe silničního provozu, z jízdy zručnosti na kole, ze zásad při poskytování první pomoci a budou muset uplatnit své znalosti i při orientací s mapou.

Výkony týmů budou hodnotit odborní komisaři.

V úterý je prezentace, ve středu po slavnostním zahájení začnou vlastní soutěže. Ve čtvrtek od 13.15 bude na pořadu slavnostní vyhlášení výsledků.

Bližší informace k soutěži na najdete na webu BESIPu.