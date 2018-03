V Ostravě hledají prodejce na vánoční trhy

K dispozici bude celkem 39 prodejních míst ve stáncích na Masarykově náměstí, 6 prodejních míst ve stáncích na ul. Solná a 5 prodejních míst ve stáncích na Jiráskově náměstí v Ostravě.

Mimo požadavku na vysokou úroveň prodeje a kvalitu nabízeného zboží a zejména občerstvení bude jedním z dalších požadavků zajištění minimální provozní doby stánků a to na Masarykově náměstí a ul. Solné PO-PÁ od 11 do 20 hod. a v SO-NE od 10 do 20 hod. a na Jiráskově náměstí PO –PÁ od 11 do 19 hod. a v SO-NE od 10 do 19 hod.

Případní zájemci o nájem stánku mohou podat žádost v příslušné kategorii prodeje včetně prodeje občerstvení, formou předepsané žádosti, která musí být doručena na úřad městského obvodu letos mnohem dříve a to do pátku 11. května 2018 do 12 hod.

Formulář žádosti o nájem prodejních stánků s příslušnými informacemi, vzor nájemní smlouvy na pronájem stánků, situační plánky rozmístění stánků na letošních vánočních trzích 2018 včetně jejich technické specifikace jsou zveřejněny zde.