V obci Lhota Rapotina na Boskovicku si voliči užijí!

Starosta Lhoty Rapotiny Michal Sedlák Rádiu Impuls řekl, že úřad všechno zvládá bez potíží. Většina obce je podle něho zřejmě proti stavbě železniční trati: „Pro nás je to věc zbytná, byť by tady měla vzniknout vlaková zastávka. Ale ta by byla vzdálená nějakých 650 metrů, čili docházková vzdálenost by byla poměrně velká. Jsme tady v poměrně úzkém údolí, ta krajina vypadá okulibě a to, co by tu mělo vzniknout, je v některých místech až šestimetrový násep. Čili nic oku lahodícího… Velký zábor zemědělské půdy a spousta věcí, které do toho vstupují,“ vysvětluje starosta Michal Sedlák.

Vedle Lhoty Rapotiny spojili volbu prezidenta s místními referendy v dalších šesti obcích a městech Česka.