V Novém Jičíně se po roce opět otevírá provizorní letní kino

7:27

Už tento pátek 27. července se zahrada novojičínské restaurace Nové Slunce promění v letní kino. Letos se bude promítat pod širým nebem devět dní, až do až do 4. srpna. Na své si přijdou milovníci pohádek, muzikálů i dobrodružného žánru. Vstupné na každý film je 40 korun a představení začíná vždy ve 21:00 hodin. V případě nepříznivého počasí se produkce přesouvá do kina Květen.