V Litoměřicích poteče pivo proudem

Nabídka piv a pivních speciálů jistě bude obrovská. „Žádný z pivovarů totiž nepředstaví pouze jeden druh piva, takže snaha ochutnat všechna ovocná, ochucená, svrchně či spodně kvašená, pšeničná, ležáky a ostatní speciality se zdá být úsilím zcela nadlidským,“ uvedla ředitelka MKZ Věra Kmoníčková s tím, že počet pivovarů ještě není konečný.

K pivu patří i dobré jídlo. Na návštěvníky čeká mnoho stánků s občerstvením, kde si mohou pochutnat například na topinkách, nakládaných sýrech, vaflích se zmrzlinou či dokonce hmyzu. Pivo bude prvně čepováno do vratných kelímků. Výrazně se tak sníží objem plastového odpadu.

O zajímavý hudební doprovod se od 13 hodin do půlnoci postupně postarají Hašlerka, Apollobeat revival, UDG, Hodiny a Lucie revival. Bavič a moderátor programu Olda Burda má připravenou i řadu soutěží.

Vstupné je 80 Kč. Děti do 110 cm mají vstupné na slavnosti zdarma, děti do 15 let a důchodci pak zaplatí 60 Kč.

Program:

13.00 Hašlerka

16.00 Apollobeat revival

18.00 UDG

20.00 Hodiny

22.00 Lucie revival